Substituíveis, precários, maltratados. Greve dos guionistas em Portugal seria “muito difícil”

A “grande semelhança” com os Estados Unidos

“Substituíveis”, “precários”, “maltratados”, são algumas das palavras usadas poor Inês, Artur e Susana para descrever a condição dos argumentistas em Portugal. Mas não é só em Portugal que estas palavras se fazem ouvir.

Do outro lado do Atlântico, os guionistas estão em greve há mais de um mês por melhores condições de trabalho, mais estabilidade e ordenados que garantam a sobrevivência numa indústria em ascensão.

“É um problema estrutural” e a “precariedade acontece nos dois lados”, explica Artur Ribeiro.

“Um argumentista pode escrever um filme num ano e até ser muito bem pago, mas nada garante que vai ter trabalho nos anos seguintes”, diz, com tristeza.

Artur Ribeiro estranha ver colegas seus nos EUA que escrevem para séries de grandes estúdios "a terem os mesmos problemas que nós”.

“A greve dos [guionistas] americanos está a ajudar, a nível mundial, a dar uma perceção da importância do trabalho”, aponta o diretor da APAD.

"Streamming" impõe novas regras

Ed McCarthy, argumentista nos EUA há mais de dez anos, também refere alguns dos problemas mencionados pelos argumentistas portugueses, como o dos salários baixos.

“Está a ser pedido aos argumentistas que trabalhem o mesmo por uma compensação menor”, diz, explicando que a ascensão do streamming trouxe novas regras de produção que dificultam o trabalho dos guionistas.

“O tempo de produção de uma série está mais longo”, mas as equipas e temporadas estão mais pequenas, o que obriga os guionistas a “saltar de trabalho em trabalho”, impedido a progressão na carreira.

“Para fazer uma série de 15 episódios, trabalho durante 15 semanas, e, depois, pode demorar um ano e meio até ser chamado novamente para escrever”, explica Ed McCarthy à Renascença.

“Durante esse tempo, tive de encontrar outro trabalho e posso já não estar disponível para voltar”, desabafa o argumentista norte-americano.

Com a greve dos guionistas sem fim à vista, as repercussões mais imediatas da já se fazem sentir. Os talk shows de humor diários, por exemplo, saíram quase todos do ar. O Saturday Night Live também. As próximas a sair do ar serão as telenovelas.

A nível de séries é mais difícil de prever, porque depende de onde estão a nível de produção. Mas há séries, como Abbott Elementary, o novo Daredevil, Yellowjackets, Severance ou a quinta e última temporada de Stranger Things, que já estão paradas.