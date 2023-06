"Pensar ao contrário". 15 técnicas para enfrentar os problemas

Pensar ao contrário é a resposta de Berthold Gunster aos imprevistos da vida. O autor ensina a transformar problemas em oportunidades, com “uma espécie de jiu-jitsu psicológico”, dividido por 15 técnicas, que preparam qualquer um a reagir.

"Não sabia ao que ia quando entrei na sala, apenas que era um workshop dado por atores e a participação não era opcional. Vários anos depois, aquela tarde com 'os Improváveis' e alguns colegas de trabalho ainda hoje me serve de referência, quando a vida sai do guião."

“Pensar ao Contrário” (Lua de Papel), de Berthold Gunster, é um regresso a essa tarde e a alguns dos exercícios realizados. "Como o primeiro, em que fomos convidados a contar uma história em equipa, com cada um a acrescentar uma frase, mas tinha de começar sempre da mesma forma: SIM, e…"

Esta é a base de “Omdenken”, a filosofia de Gunster, que em holandês significa “pensar ao contrário”. No fundo, é trocar o “sim, mas…” pelo “sim, e…” (mesmo quando já tínhamos uma história na cabeça, mas somos forçados a continuar aquela que o colega acaba de nos entregar). É substituir os constrangimentos e problemas por soluções e oportunidades. É dar respostas “criativas, otimistas e eficazes, na vida pessoal ou profissional”.

Este é um livro para ler numa tarde ou ir lendo. É uma nova abordagem, um “upgrade” ou apenas um lembrete do que já sabemos, mas não aplicamos no dia a dia.