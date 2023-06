ESSAlcoitão. Onde terapeutas conseguem trabalho antes de acabarem o curso

No quarto e último ano do curso, e apesar de ainda não ser oficialmente fisioterapeuta, já tem várias sondagens para entrar no mundo do trabalho. “Não sei se posso revelar ainda, mas vão aparecendo propostas”, conta, envergando um pólo a representar a ESSAlcoitão.



O maior desafio na fisioterapia, diz, é ajudar jovens ou adultos a lidarem com as expectativas que têm para as suas lesões, o mesmo problema que enfrentou na altura em que foi obrigado a retirar-se do futebol.

O curso - e, principalmente, os estágios - ajudaram-o a desenvolver as ferramentas que considera mais essenciais ao seu trabalho: a empatia e o saber ouvir.