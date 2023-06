Elevador de Santa Luzia em Viana do Castelo comemora 100 anos

O elevador que liga Viana do Castelo ao monte de Santa Luzia, num percurso de 650 metros, o "maior do país", voltou a subir e descer até ao santuário com o mesmo nome, para celebrar os 100 anos.

Duas carruagens asseguram, simultaneamente, a viagem de Viana do Castelo até ao monte de Santa Luzia, com 160 metros de desnível e 25% de inclinação média e, de regresso à estação, no centro da cidade.

Em 15 anos de funcionamento, o funicular já transportou mais de 1,6 milhões de passageiros.

"Os passageiros podem usufruir de um verdadeiro observatório vivo, dinâmico. Subindo e descendo conseguimos observar, em movimento, a cidade, o centro histórico, a frente fluvial e atlântica. Uma imagem cénica única que a cidade tem para oferecer a quem a visita", disse à agência Lusa, o presidente da Câmara, Luís Nobre.

A festa dos 100 anos aconteceu na sexta-feira, quando os dois equipamentos retomaram as viagens, depois de 10 meses de paragem para trabalhos de reparação e requalificação.

"Por ter sido tão bem cuidado é que tem esta longevidade", disse o autarca, junto à estação situada no monte de Santa Luzia, onde uma das primeiras carruagens utilizadas a partir de 1923 foi "musealizada" para "proteger o valor patrimonial", e o "orgulho num ícone da cidade", e para "demonstrar a importância que, desde o primeiro dia", o elevador representa para a cidade.

As suas carruagens apresentam-se com uma nova imagem. O amarelo vivo, cor da cidade, que até aqui coloria as carruagens, passou a dourado, pela importância que a filigrana tem para cidade, com apontamentos em branco, e com um desenho do coração de Viana, tão caro no traje regional, como para a cidade que há anos o tornou símbolo de uma frase que entranhou na linguagem dos vianenses: "Quem gosta vem, quem ama fica".

"Esta nova imagem diz muito das nossas tradições e da nossa identidade", explicou Luís Nobre.