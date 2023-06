​Solução para o "burnout": Um mês sem écrans

“Eu não queria calma! Até ter um ataque de ansiedade no palco, em que percebi que esse era o ingrediente que realmente faltava na minha vida. Depois de o encontrar, consegui estabelecer uma nova presença com o que quer que estivesse a fazer. Antes, estava sempre de olhos no passo seguinte, ainda não tinha terminado o que estava a fazer”.

Chris Bailey estava perante uma plateia, quando se confrontou pela primeira vez com sintomas de "burnout". Não que tivessem surgido repentinamente, já lá estavam a cozinhar em lume brando. É uma das características desta devastadora condição, em que os sinais se confundem e misturam com o ritmo e condições de trabalho e acabam por conviver com tudo o resto, sem lhes darmos a atenção que exigem. Vão ficando por ali, até começarem a gritar.

Investigador e autor de centenas de artigos e vários livros sobre produtividade, Bailey começou por pensar que estava simplesmente exausto. Um erro comum, associado ao "burnout". “Descobri que era um fenómeno realmente incompreendido, e eu próprio só o compreendi depois de o enfrentar”, admite.

O que é o "burnout"?

“Pensamos que 'burnout' é exaustão e, quanto mais exaustos estamos, mais devemos estar afetados”, mas “a pesquisa mostra que a exaustão é apenas um terço do que significa estar em 'burnout'”, diz Chris Bailey à Renascença. Nos outros dois terços estamos cínicos e improdutivos.

“É preciso estarmos exaustos, totalmente esgotados, mas também temos de nos sentir cínicos sobre o que estamos a fazer: não há propósito, não há nada por detrás do que fazemos. E também temos de nos sentir improdutivos, a sensação de ineficácia é central no que significa estar em 'burnout'”, explica.

No último livro, “Como Encontrar a Calma” (Actual Editora), o autor disseca as causas do "burnout", que define como “uma manifestação final de stress crónico no trabalho, quanto mais stress temos, repetido e crónico, maior a probabilidade de atingirmos um estado de 'burnout'”.

Para este stress contribuem seis fatores essenciais:

Carga de trabalho, que às vezes é excessiva;

Falta de controlo: quanto menos controlo tivermos sobre quando, onde e como fazemos as coisas, mais stresse experimentarmos e aumenta a probabilidade de "burnout";

Recompensa insuficiente: isto implica não só quanto recebemos, a compensação salarial, mas também sermos reconhecidos pelo trabalho feito. Quanto mais reconhecidos, menos stresse experimentamos e menor a probabilidade de esgotamento, e vice-versa;

A comunidade: a possibilidade de ligação e relação de proximidade e afinidade com as pessoas com quem trabalhamos;

Justiça: na atribuição do trabalho, na forma como somos tratados;

Valores: pensamos neles como algo piegas, mas há muita pesquisa que indica que quando podemos manifestar os nossos valores em ações, no trabalho, atingimos significado.

Bailey dá como exemplo a gentileza. “Se a valorizamos e temos como função cuidar de terceiros, por exemplo, conseguimos expressar essa gentileza no trabalho e é menos provável entrarmos em esgotamento. Pelo contrário, alguém que valoriza a gentileza, terá dificuldade num ambiente competitivo, cruel e implacável, onde as pessoas se apunhalam pelas costas”, conclui.

Admite, no entanto, que “nem sempre conseguimos reunir estes seis fatores, seria ótimo se todos nós tivéssemos total latitude, total autonomia e total liberdade, mas isso não é realista para muitas pessoas”. Mas, “mesmo sem total autonomia no trabalho, todos temos alguma - essa é a chave.”

O autor reforça estas palavras com dicas e ferramentas úteis, que qualquer um pode aplicar.