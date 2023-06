"As fotografias não podiam ficar na gaveta". 25 anos da História de Portugal por Rui Ochôa

Hoje continua a fotografar e continua a acompanhar também o presidente, mas fotografar de 1974 a 1999 era muito diferente. Usavam-se rolos fotográficos, tinha-se um limite de fotografias. Como era o fotógrafo de então, Rui Ochôa e o fotógrafo de hoje? Quais são as diferenças?

Os tempos são diferentes. Mas evidentemente, a mudança do analógico para o digital foi uma revolução que nem todos aceitaram. Alguns ficaram pelo caminho, porque não se adaptaram às novas tecnologias e eu senti que não, que tinha de acompanhar. Fui estudar. Fiz cursos de Photoshop, de tratamento de imagem, sei lá!

Eu não sabia ligar um computador há 15 anos, porque tinha uma repulsa, era uma maçada, e, portanto, é diferente hoje-em-dia. Naquela altura tínhamos uma limitação, porque cada filme tinha 36 imagens. Gastar 10 filmes numa reportagem era uma loucura, era muito dinheiro! Portanto, aquilo era tudo poupadinho.

As imagens eram certas. Era provavelmente mais difícil, no momento, porque tínhamos que poupar para não ficarmos sem munições, mas depois, agora no tempo do analógico é tudo muito mais fácil, mas tem um problema. É que em vez de fazermos 36 fotografias, fazemos 3600 num dia! E depois escolher? Editar? É uma tragédia! É diferente, na verdade. Tenho saudades do tempo do analógico, mas o digital resolve bem o problema.

Das fotografias todas que tem no livro e também algumas que aqui estão nesta exposição, há alguma em particular, algum momento que queira destacar? Algum momento especial?

A pergunta que me está a fazer é assim: Tens 5 filhos e perguntam-te de qual é que tu gostas mais? O que é que tu respondes? Gosto de todos! Bom, não gosto de todas as imagens, são muitas, ninguém tem 250 filhos!

Há imagens que me marcaram muito, por exemplo. A visita do Papa João Paulo II em 1982. Eu vim do aeroporto atrás do carro a pé até a Sé! Eu era novo. Hoje-em-dia, não podia. Vim de o aeroporto a correr atrás do carro, e a parar para fotografar e a parar recuperar até à Sé!

Aliás a fotografia que está aqui na exposição e no livro é fotografada na Sé. É uma fotografia hoje impensável, pela envolvência que o Papa tem com milhares de pessoas à volta. Hoje-em-dia, a segurança não permitiria.

Depois há também a fotografia dos acontecimentos da marinha grande, da campanha eleitoral de 1986 com Mário Soares. Também foi muito marcante. Fui o único fotógrafo a fazer aquelas imagens. Foi totalmente exclusiva. Foram publicadas em todo o mundo. É um conjunto de 13 imagens, com flash à noite. Hoje seriam 130! Não sei se seria melhor. Não seria melhor!

Depois tenho imagens de pessoas de que também gosto muito. Um plenário de trabalhadores de Rio Maior, é uma imagem que eu adoro que descobri também há pouco tempo. Nunca tinha sido publicada. É uma imagem de regozijo de agricultores daquela zona, quando foi do 25 de Novembro. É uma imagem, parece um filme do Antonioni, muito bonita.