Bicicletas com Asas. A transformar vidas, uma pedalada de cada vez

Nunca teve acidentes a andar de bicicleta, mas mostra já ter atenção aos perigos de pedalar em Lisboa: “É muito importante ter cuidado na estrada com os carros”, diz. O seu maior medo? Quando se abrem as portas nas bermas da estrada.

"Começámos a pensar de que forma uma bicicleta poderia impactar de forma positiva a vida de alguém"

No projeto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, tudo se aproveita, nada se destrói, tudo se transforma. E a pandemia da Covid-19, mesmo com as suas dificuldades, abriu uma janela de oportunidade a quem tinha medo dos transportes públicos.

“Na Cicloficina fazemos reparações de bicicletas, recuperamos algumas e começámos a pensar de que forma uma bicicleta poderia impactar de forma positiva a vida de alguém”, explica Júlio Santos, um dos responsáveis da Santa Casa pela oficina comunitária em Marvila.

Quatro bicicletas recuperadas em 2020 rapidamente passaram a seis e hoje são 13 os jovens carenciados que as usam, a maioria utentes sinalizados pelo CPR, mas também membros da comunidade. “Infelizmente não temos ainda mulheres a pedalar”, lamenta Júlio.