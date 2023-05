Morreu Tina Turner

Tina Turner atuou em Portugal em 1990, no estádio de Alvalade, e 1996, no Estádio do Restelo.

Conhecida pelas suas atuações explosivas ao vivo, Tina Turner ficará para sempre conhecida por músicas como "The Best", "Proud Mary", "Private Dancer" e "What's Love Got to Do With It".

Tina Turner saltou para a ribalta na década de 60 do século passado, em parceria com o marido da altura, Ike Turner, com clássicos como "River Deep" ou "Mountain High".



A cantora separou-se mais tarde de Ike, após anos de maus-tratos e violência doméstica.

Fisicamente agredida, emocionalmente devastada e financeiramente arruinada pelo seu relacionamento de 20 anos com Ike Turner, tornou-se uma superestrela a solo aos 40 anos, numa época em que a maioria dos seus pares estava em declínio.



A carreira e o drama de Tina Turner ficou registado num filme protagonizado pela atriz Angela Bassett, que conquistou três Óscares.

A sua história de vida também foi contada num musical, que ainda está em cena no West End, em Londres.

Ao todo, na sua carreira, Tina Turner venceu 12 Grammys, incluindo três prémios do Hall of Fame, vendeu mais de 150 milhões de álbuns e tornou-se a primeira mulher e artista negra a ser capa da Rolling Stone, que a considerou uma dos 100 Maiores Artistas de todos os tempos.



[em atualização]