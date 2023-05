Astronomia. Carta de 1626 encontrada na Biblioteca Joanina

A transcrição na íntegra da carta:

Ao Padre Dom André d´Almada, Lente de Prima no Colégio Real

Que Deus guarde

Lá vão os dois livros de Vossa Mercê, o Origano e Tábuas Frísicas com o compasso. Deus lhe pague por muitas vezes a grande caridade que nisto me faz, porque se Vossa Mercê não fora e me socorrera não

sei que, e como havia de fazer, porque deixam cá isto muito desemparado em coisas matemáticas. O Senhor Marte já neste tempo desceu debaixo do Sol, e Vossa Mercê já o veria e notaria, pois bem grande e formoso aparece; mas por estar no signo de Libra, seus rumores não terão efeito se não com peso e consideração, por isso com vagar.

Já antes das ferias comecei de refutar a astronomia antiga dos céus, mas somente em quanto a alguns argumentos filosóficos, e teológicos, reservando-me as demonstrações astrológicas para o princípio dos estudos; parece-me que os ouvintes estão já bastantemente dispostos para não estranharem a nossa opinião; em fim tantas bombardadas visaremos a esses céus não só com o piloro de Marte, mas com todos os dos mais planetas, cometas, e estrelas, que me parece não ficará coisa nenhuma sólida e dura que lhes possa resistir. No mais veja se em alguma cousa presto, e me mande, que me achará sempre prestes no que for de seu serviço. Com que Nosso Senhor, etc.

De casa, hoje 2.a feira.

De Vossa Mercê, servo em Cristo

Cristóvão Brono