"Meu caro amigo me perdoe essa demora". Chico Buarque emociona-se ao receber Prémio Pessoa

"Meu caro amigo me perdoe essa demora", disse o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na cerimónia de entrega do Prémio Camões de 2019 ao cantor e escritor brasileiro Chico Buarque, realizada esta segunda-feira no Palácio Nacional de Queluz.

Se a língua portuguesa é conhecida como a língua de Camões, também poderia ser "a língua de Chico Buarque", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, que comparou o Prémio Camões ao artista brasileiro com o Nobel da Literatura entregue ao cantautor Bob Dylan.



"E a que português ou lusófono faria impressão usar como equivalente de a Língua de Camões o termo a Língua de Chico Buarque, tendo em conta a altura, a emoção, a ductilidade, a imaginação a que ele levou o portugueses cantado por si e por tantos."

O Presidente da República lamentou o atraso de quatro anos na entrega do Prémio Camões a Chico Buarque, devido à recusa do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.

"Se até o 'Everest Dylan' teve os seus detratores, sabemos que aqueles que em diversas instâncias não gostaram do Camões atribuído a Chico se dispensaram do absurdo de alegar deméritos estéticos, contestando em vez disso as ideias e as opiniões do cidadão Francisco Buarque de Holanda que a elas tem inteiramente direito, que por elas deu a cara tanto em liberdade como em ditadura", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

Marcelo Rebelo de Sousa comparou a demora na entrega do prémio aos amigos que esperam sempre uns pelos outros e recordou um episódio com exilados brasileiros.

"Em 1976, quando Augusto Bual e outros exilados brasileiros em Lisboa ouviram uma carta cantada enviada por Chico Buarque a canção dizia: 'Meu caro amigo me perdoe por favor se eu não lhe faço uma visita, mas como agora apareceu um portador mando notícias dessa fita'. De Chico Buarque recebemos regulares notícias desde meados dos anos 60, primeiro notícias gravadas, mais tarde em livro e agora que nos faz uma visita quero dizer em português de Portugal: Caro amigo me perdoe essa demora. Muitos parabéns e muito obrigado, de sempre e para sempre", declarou o chefe de Estado.