Fotografia de grávida ferida na guerra na Ucrânia vence World Press Photo

"Estes quatro vencedores representam as melhores fotografias e histórias sobre os mais importantes e prementes assuntos de 2022", afirmou à Associated Press, Brent Lewis, o editor de fotografia e um dos membros do júri.

O júri do World Press Photo 2023 escolheu as fotos que marcaram o ano entre mais de 60.000 imagens de 3.752 fotógrafos, provenientes de 127 países.

O fotógrafo egípcio Mohamed Mahdy venceu um prémio numa categoria de novos formatos, com um projeto visual e interativo feito em Alexandria, no Egito, "para preservar a memória de uma vila piscatória em vias de extinção".

