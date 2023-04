Museu Soares do Reis reabre com 27 salas renovadas e alguns inéditos

Uma tela de grandes dimensões do pintor brasileiro Cândido Portinari, intitulada "Carnaval" fecha a renovada exposição permanente do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. A obra nunca foi exposta ao público e estreia-se agora nas salas do museu, depois de ter sido salva de um incêndio que atingiu, em 1949, a Rádio Tupi, no Rio de Janeiro, para onde Portinari criou um conjunto de obras.

Este é um dos exemplos das cerca de 1.300 peças que compõem a nova exposição que durante os próximos nove anos vai ocupar as 27 salas daquele que foi o primeiro museu público de arte em Portugal.

António Ponte, diretor do Soares dos Reis, diz em entrevista ao Ensaio Geral da Renascença que querem, com esta renovação, “criar motivos para que o Museu Soares dos Reis se volte a entrosar com a comunidade, os públicos, a cidade e o país”.

A “exposição de longa duração”, indica o responsável “terá de seis em seis meses alterações, porque há coleções que, por questões de conservação preventiva, têm de ser revistas”. É o caso dos desenhos que mostram em algumas das salas.

Neste olhar fresco pelas coleções, o Museu Nacional Soares dos Reis, criado pelo Rei D. Pedro IV, em 1833, vai dar a conhecer algumas peças que há mais de 30 anos não saiam do espólio. António Ponte indica que pelo menos “250 das quais foram restauradas” para agora serem mostradas ao público.