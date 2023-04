Arquivo Ephemera mostra iconografia da "alegria da liberdade"

Destacando que não interessa ver que partido está mais representado, porque a intenção nunca foi fazer uma contabilidade, o responsável afirmou que "o que importa é que os objetos traduzam a pluralidade da vida política e a pluralidade das imagens".

De um conjunto de peças distribuídas por várias salas e dispostas cromaticamente, José Pacheco Pereira realçou 10 objetos como "sendo os mais significativos, que não valem apenas por si, do ponto de vista estético, mas valem também do ponto de vista histórico".

O primeiro é o cartaz de uma mulher sem pernas, integrado na série "Queremos responder" de uma campanha do CDS em 1976, que, na altura, suscitou reações muito negativas, dada a violência da imagem.

Em expositores de vidro com várias peças, destacam-se o busto em bronze de Vasco Gonçalves, da autoria de Abílio Belo Marques (1926-2004), uma série de três cubos intermutáveis, datada de 1976/77, representando Mário Soares, Álvaro Cunhal, Isabel do Carmo e Arnaldo de Matos, bem como um galo de Barcelos cor de laranja, usado pelo candidato Fernando Reis, do PSD, na campanha por Barcelos, em 2009.

"Um dos melhores exemplos da chegada à democracia" é um conjunto de calendários de bolso e autocolantes, que eram um meio barato de fazer propaganda de uma candidatura, principalmente nas primeiras eleições autárquicas, sem "design", sem "marketing", nem agências de comunicação, quando os recursos eram escassos.

A "laranjinha" da JSD em esponja, dos anos 1990, uma pequena estátua em cerâmica de Álvaro Cunhal vestido de jogador do Futebol Clube do Porto e um copo com o emblema do Sporting, de 1974, quando este clube se consagrou como primeiro campeão de futebol em liberdade, são outras das peças destacadas por Pacheco Pereira.