José Diogo Quintela. "Esta geração é mais sensível, tem os sentimentos à flor da pele"

Nos primeiros sketches de Gato Fedorento, José Diogo Quintela foi o Fernando, chamado em situações de emergência para acalmar quem estava a "abichanar", venceu 30 edições do concurso de ‘Homem mais odiado do mundo’ na pele de fiscal da EMEL, foi instrutor de fitness racista e pertenceu a uma claque de futebol de seminaristas.

Vinte anos depois da formação do grupo, faz parte do grupo de Isto é Gozar Com Quem Trabalha, juntamente com Ricardo Araújo Pereira e Miguel Góis, além de escrever opiniões no Observador e ser sócio de uma cadeia de padarias, a Padaria Portuguesa.

Em entrevista à Renascença, depois das Três da Manhã lhe perguntarem o que fez de tão errado nos anúncios da MultiOpticas para ser substituído por Dolores Aveiro, a mãe de Cristiano Ronaldo, o humorista admite que os Gato Fedorento foram "fruto das circunstâncias", que deixou de achar piada aos sketches e que só está no programa da SIC "para o convívio".



Partilhas a opinião do Miguel Góis, de que alguns dos sketches dos Gato Fedorento não seriam bem recebidos hoje em dia?



Sim, alguns dos sketches seriam mal recebidos. A maior parte ia continuar a ser bem recebida, os sketches mantêm a validade de quando foram feitos. Fizemos aquilo porque nos divertimos a fazê-lo, porque achávamos graça, o objetivo era sempre fazer-nos rir. Quando cada um chegava com uma ideia, se fizesse os outros rir era uma boa ideia. Íamos fazer o sketch e sentíamos que tínhamos uma boa ligação com o público, que gostava daquilo que nós gostávamos. Acho que isso se mantém.

Só que agora haveria uma franja, que eu digo que não é muito alargada mas é muito vocal, que provavelmente iria para as redes sociais protestar. Daí passar para não se fazer, ou os sketches não existirem, quero crer que é um passo que não ia ser dado, mas que iam existir mais protestos, iam.

E tens a mesma opinião do Tiago Dores, que acha que, se os Gato Fedorento fossem criados cinco anos antes, que não teriam o mesmo impacto?

Talvez, nós fomos fruto das circunstâncias. Ganhámos com a SIC Radical - não sei se cinco anos antes havia SIC Radical [foi fundada em 2001, dois anos antes do aparecimento dos Gato Fedorento]. Ganhámos com o aparecimento do YouTube, que aparece depois dos Gato Fedorento, mas a circulação de emails já havia. Nós somos um produto do nosso tempo, não sei se cinco anos antes teríamos tido o mesmo resultado.