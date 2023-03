Miguel Góis. "Alguns sketches dos Gato Fedorento não seriam bem recebidos hoje"

És talvez o membro do Isto é Gozar com Quem Trabalha que aparece menos. Sentes-te confortável com esta posição? É um formato mais prazeroso também nesse sentido?

Sim, eu sempre planeei só escrever. No início do Gato Fedorento eles tiveram de me convencer a entrar. Primeiro, eu pus uma condição: ‘Ok, eu entro mas sempre com óculos, para não ser reconhecido na rua’. Porque eu achei que, se funciona com o Clark Kent, também ia funcionar comigo. Fiz durante alguns anos, mas agora sinto-me mais confortável neste papel nos bastidores do que antigamente.

E qual é a tua função agora no Isto é Gozar com Quem Trabalha? És um bombeiro ou um educador de infância?



O que os meus colegas dizem é que eu sou mais um polícia. No sentido em que, às vezes, os oito estamos a escrever, temos de fazer os outros rir e, às vezes, algum de nós tem de ter outro lado em que está a pensar mais nos prazos, naquilo que precisamos de fazer em termos de vídeos que aparecem no programa. Faço o lado mais criativo, mas estou mais encarregado de não me esquecer de várias coisas que têm que ser feitas para o programa ir para o ar.