Manuel Alegre: "Para mim escrever, não é um sacrifício. É um estado de graça"

Caminhamos para os 50 anos do 25 de Abril. É nesse sentido importante a consciência desse passado?

Quando se fala do 25 de Abril e da Liberdade, é preciso falar dos tempos em que não havia Liberdade. O 25 de Abril não caiu do céu. Houve muito tempo em que se sofreu e lutou pela Liberdade. Em que se viveu sem Liberdade, com medo, à volta do medo, sufocados de medo, amordaçados de medo, etc.

Todo esse tempo, de uma maneira ou, de outra, está ali, mas está também o deslumbramento da infância. O país da infância, como lhe chamada Saint Exupéry. A primeira paixão, os primeiros amores. A descoberta da morte, o sentimento de perda. As grandes perguntas sem resposta que são, ao fim e ao cabo, a condição humana. Tudo isso está aí assim.

No livro estão também contos. Eram textos mais dispersos?

Os contos também fazem a mesma abordagem. Mas são textos que nasceram de outra maneira. Em momentos mais fugazes, mas dispersos. Não é a mesma coisa. O romance conta uma história que tem um princípio, meio e fim. Tem outra estrutura. Têm outro ritmo.

A prosa poética?

Pois, dizem-me que a minha prosa é poética. Não sei se é uma virtude ou se é um defeito.

Mas há um cruzamento entre a sua poesia e a prosa?

A Paula Mourão também falou muito bem disso. Mostrou a porosidade que há entre a prosa e a poesia. E que há. Aliás, acho que é uma fronteira muito mais ténue do aquilo que parece e do que aquilo que se diz.

Também há escritores romancistas que escrevem poemas de vez em quando. E há outros poetas que escrevem prosa, e escrevem bem.

Mas conseguia escrever a sua poesia enquanto escrevia alguns destes livros que agora estão aqui reunidos em "Toda a Prosa"?

Sim, sim! Não é incompatível. Embora com alguns desses romances, sobretudo os mais trabalhosos, estive mais concentrado.

Mas eu escrevo prosa um pouco, como quem escreve poesia naquilo que o Herberto Hélder chamava "O estado do poema". Quer dizer, segundo um certo ritmo, uma certa toada, um certo encantamento da palavra e da sonoridade da própria palavra.

Nesse aspeto, não há assim uma diferença tão acentuada entre uma toada poética e uma toada de prosa que no fim ao cabo, têm a mesma fonte.

É o poeta?

Já contei uma história, quando regressei do exílio, o funcionário que fez o meu primeiro bilhete de identidade foi em Aveiro. Ele não me perguntou qual era a minha profissão, escreveu "poeta". Eu estou-lhe grato, acho que é uma bonita homenagem. E sou mais conhecido como poeta, do que como prosador, embora, dá-me a impressão que com este livro está prosa a sair da clandestinidade.

Embora isso não seja bem verdade, porque eu tenho ali livros, têm 30 edições, outro 16, outros bastante. Portanto, a minha prosa é lida. Simplesmente, eu sou um bocado prisioneiro dos meus dois primeiros livros, "Praça da Canção" e "O Canto e as Armas" que tiveram um grande impacto. Foram livros emblemáticos que tiveram consequências não só poéticas, naquela altura. E para muita gente sou sempre o poeta da "Praça da Canção", o poeta de "O Canto e as Armas". Sou um bocado prisioneiro.

É um privilégio ter escrito esses livros que são livros emblemáticos. Fazem parte da História Portugal. Goste-se ou não, mas, ao mesmo tempo sou prisioneiro deles, porque já publiquei e escrevi muitos livros de poesia e prosa depois disso, mas volta-se lá sempre à Praça da Canção e ao "O Canto e as Armas".