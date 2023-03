Óscares. A prova de que nunca é tarde para o papel de uma vida

“Nunca deixem que digam que já passaram o vosso auge.” Foi assim que Michelle Yeoh, com 60 anos, terminou o discurso após receber este domingo o Óscar de Melhor Atriz, com o filme “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”, tornando-se a segunda atriz não-branca a vencer na categoria em todos os 95 anos de prémios da Academia.

E a edição deste ano dos Óscares foi isso mesmo: a prova de que um ator nunca está ultrapassado e que o papel da sua carreira pode estar ao virar da esquina. Os quatro vencedores nas categorias de Melhor Ator, Melhor Atriz, Melhor Ator Secundário e Melhor Atriz Secundária eram conhecidos, até aqui, por papéis que tinha representado há mais de 20 anos - e um deles nem era visto no grande ecrã há décadas.

Michelle Yeoh, a Bond girl que se tornou a primeira asiática a ser Melhor Atriz

Da Malásia para o mundo, com uma carreira de mais de 40 anos no cinema, Michelle Yeoh deu os primeiros passos em filmes de ação com Jackie Chan, antes de chegar a Hollywood na pele de uma espia chinesa, que recebe a mesma missão que James Bond em “007 - O Amanhã Nunca Morre”, em 1997.

É nas artes marciais que surge o seu maior papel até ao último ano, quando aparece em “O Tigre e o Dragão”, que vence quatro óscares em 2001, tendo sido nomeado para Melhor Filme nessa edição.

Vinte e dois anos depois, Michelle surge mais uma vez nos Óscares, desta vez pela porta grande. A vitória na categoria de Melhor Atriz fez com que “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” se tornasse o terceiro filme na história dos Óscares a vencer três das quatro estatuetas dedicadas a atores - os outros dois foram “Network”, em 1977, e A Streetcar Named Desire, em 1952.

A atriz tornou-se ainda na primeira mulher asiática a vencer o Óscar de Melhor Atriz e a segunda mulher não-branca a vencer a categoria, depois de Halle Berry, em 2001.

Na hora de agradecer, Michelle lembrou “todas as mães do mundo”, incluindo a sua, que viu a cerimónia a partir da Malásia, e a quem prometeu entregar o prémio. “Para todos os meninos e meninas, este é o farol das oportunidades. Esta é a prova de que, se sonharem alto, os sonhos tornam-se realidade”, disse.