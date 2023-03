Óscares. Quem são os favoritos à vitória nas principais categorias?

Melhor Realizador

Os nomeados:

Martin McDonagh, por "Os Espíritos de Inisherin"

Os Daniels, por "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

Ruben Östlund, por "Triângulo da Tristeza"

Steven Spielberg, por "Os Fabelmans"

Todd Field, por "Tár"

Os candidatos à vitória:

Os Daniels

Tem havido uma tendência de atribuir favoritismo a Steven Spielberg, nem que fosse pelo típico Óscar de carreira. Mas, tal como Angela Bassett, Spielberg é mais candidato na teoria do que tem sido na prática. E o Óscar é um prémio que já ganhou.

O galardão deve mesmo ir para Daniel Kwan e Daniel Scheinert, sem ter em conta que, por esta altura da gala, a dupla pode já ter ganho o prémio de Melhor Argumento Original.

Os principais sinais desta vitória estão, sobretudo, no sucesso nos Director's Guild Awards (os prémios dos realizadores norte-americanos) e nos Spirit. Para além disso, é "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" que tem todo o favoritismo em relação aos restantes filmes desta categoria.

Curiosamente, o realizador de "A Oeste Nada de Novo", Edward Berger, que venceu nos BAFTA, nem sequer está nomeado para os Óscares.

Melhor Atriz

As nomeadas:

Ana de Armas, em "Blonde"

Andrea Riseborough, em "Para Leslie"

Cate Blanchett, em "Tár"

Michelle Williams, em "Os Fabelmans"

Michelle Yeoh, em "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo"

As candidatas à vitória:

Michelle Yeoh ou Cate Blanchett

A par do seu parceiro de cena, Ke Huy Quan, Michelle Yeoh é a grande favorita a uma vitória histórica - seria a primeira atriz asiática a levar a estatueta para casa.

Não há maior representante do que é o carinho e a força que a indústria deu a "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" do que Yeoh, uma veterana de filmes de ação que, finalmente, tem o seu tempo na ribalta. Para ajudar as suas probabilidades, conta com uma vitória previsível nos SAG e nos Spirit, onde fez discursos muito emotivos.

Cate Blanchett surge como uma possibilidade que não pode ser descartada, graças à sua vitória nos BAFTA e à valorização que teve nas galas dos críticos de Cinema.

No entanto, entre dar o terceiro Óscar a Blanchett por um papel que não supera os melhores da sua carreira, ou premiar pela primeira vez Michelle Yeoh numa das melhores interpretações dos últimos anos, a Academia deverá optar pela segunda opção.