Joana Carneiro sonha com o ensino da música para todas as crianças e jovens portugueses

É com um misto de sentimentos de privilégio e nervosismo que Joana Carneiro se estreia na Ópera de Paris. A maestrina portuguesa vai dirigir, de 17 a 30 de março, a Orquestra da Ópera Nacional de Paris, num espetáculo que marca a estreia de uma criação da coreógrafa norte-americana Bobbi Jene Smith.

Em entrevista à Renascença, numa altura em que ainda está em ensaios, Joana Carneiro explica que a ideia da coreografa é que, quer ela, enquanto maestrina, quer o solista violinista farão parte da coreografia. “Neste caso, em vez de 19, seremos 21 a dançar em conjunto”, conta.

Questionada sobre o que falta ao ensino da música em Portugal, a maestrina, que deixou a direção da Orquestra Sinfónica Portuguesa, admite que sonha com o dia em que “o ensino da música formal chegasse a todas as crianças e a todos os jovens”.

Com que sentimento se estreia na Ópera de Paris a dirigir a Orquestra da Ópera Nacional de Paris?

Com um sentimento de privilégio e a algum nervosismo, naturalmente. Estamos a começar os ensaios esta semana, primeiro com os bailarinos, amanhã já ensaio com a orquestra. É uma peça que se está a criar neste momento. É uma nova coreografia. E é uma expectativa grande à medida que vamos juntando as peças todas.

Uma música que acabou de ser escrita, com uma nova coreografia, com a música que já foi escrita por [Jean] Sibelius. Juntando as peças todas vai sendo cada vez mais emocionante.

A orquestra vai acompanhar uma peça da coreógrafa norte-americana Bobbi Jene Smith, que música é este que serve de ponto de partida?

Tem um ponto de partida que é o concerto para violino de Sibelius. Vai ser tocado pelo concertino da própria orquestra. E a compositora Celeste Oram escreveu música reagindo ao concerto para violino de Sibelius.

A forma é: Existe um prelúdio, digamos assim, que liga com o primeiro andamento do concerto para violino, depois um intermezzo que liga o primeiro com o segundo andamento, depois o segundo andamento é tocado, como está escrito por Sibelius, outro intermezzo, outra peça completamente nova escrita entre o segundo e o terceiro andamentos e depois existe, digamos assim, uma peça final tocada só pelo solista, também uma reação a todo o concerto. Existe, portanto, de facto uma parte significativa, metade do espetáculo, é música nova.

Qual o papel da maestrina na coordenação entre a coreografia e a orquestra?

Os bailarinos estão a trabalhar há dois meses a criar esta coreografia e naturalmente tem a ver com a música. Há uma coordenação entre aquilo que é feito no palco e o que se passa no fosso. Isso é comum a qual obra que façamos. Essa coordenação é feita também com a dança no número de vezes que determinada célula ou parte é repetida.

Os movimentos de braços de um maestro, neste caso de uma maestrina, têm algo de coreográfico. Pensa nisso quando está a dirigir a orquestra?

Eu não penso nisso! Mas por acaso a coreografa, na primeira vez que nos encontramos e falou comigo, como se o próprio violinista solista, que vai estar no palco, não vai estar no fosso e o maestro também fizessem parte do espetáculo.

Claro que existe um solista, que é o violinista, mas o corpo de bailado é composto por 19 bailarinos. E é muito difícil compreender se há um solista dentro desse grupo.

Todos têm uma intervenção num momento, como solistas. A própria coreógrafa estava a dizer que imaginou também o solista violinista e o maestro como fazendo parte deste todo. Neste caso, em vez de 19, seremos 21 a dançar em conjunto. Isso também faz parte do imaginário da coreógrafa.

Por acaso a coreógrafa quando nos conhecemos disse-me que gostava muito de imaginar, tanto o movimento do solista que estará no palco, como do mestre como fazendo parte de um todo. Embora só os bailarinos é que são coreografados.