Lista Vermelha identifica atividades artesanais em risco de extinção no Algarve

A Lista Vermelha faz alguns alertas, sublinhando que 14 das 26 atividades indicadas se encontram a necessitar de "salvaguarda urgente" e uma delas já está classificada como "desaparecida": o albardeiro, que se dedica a fazer albardas, ou seja, selas grosseiras próprias para animais de carga. .

A média geral dos 174 artesãos envolvidos na investigação é de 64 anos e os principais fatores de ameaça por si identificados são a insuficiente viabilidade económica da atividade, o pouco interesse do mercado, assim como constrangimentos na passagem de saber.

"A boa notícia é que elas [as atividades] têm futuro, nós identificámos, e até mesmo a falar com os artesãos, portanto, com aqueles que ainda são detentores de saber, verificámos que existe potencial de interesse. Interesse não só de algumas pessoas em aprender, como interesse do público em adquirir objetos. Já não os mesmos objetos de antigamente, mas outros objetos diferenciados, inovadores", assegurou Susana Calado Martins, uma das coordenadoras e autora da Lista Vermelha.

A investigadora afirmou que as novas gerações se interessam por este tipo de trabalho, havendo "muitas pessoas interessadas em fazer um trabalho diferenciado, não a repetição dos mesmos objetos".

Os entrelaçados em esparto já desempenharam um papel económico importante no Algarve, permitindo fazer todo o tipo de cordas e recipientes para uso doméstico, para atividades ligadas às lides do campo e do mar, entre outras.

Esta arte, que durante vários anos parecia ameaçada, está a ser recuperada, com três mestras a transmitir o seu conhecimento aos mais jovens numa antiga escola primária do tempo do Estado Novo que foi remodelada, na pequena povoação de Sarnadas, no centro geográfico do Algarve e na fronteira entre o barrocal e a Serra do Caldeirão.

"Gosto do que faço e também gosto da companhia, evidentemente", disse Maria José Ramos que, com as restantes mestras, já teve vários grupos de alunos a quem transmitiram os seus conhecimentos.

A artesã trabalhava nos entrelaçados em esparto quando era jovem e quando se casou abandonou essa atividade, porque "não dava sequer" para pagar a alimentação, mas depois de se reformar voltou a dedicar-se a este trabalho com duas amigas.

"Agora ainda não [há muita procura], mas estamos esperançadas que sim, que venha mais procura e vamos levar isto para a frente. Acho que as pessoas estão a adorar, e eu também", afirmou a mestra Aldegundes Gomes.