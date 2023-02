"São dois monumentos". Fantasporto apresenta mais de 80 antestreias no renovado Cinema Batalha

"O Cinema português avançou bastante"

O Fantasporto tem um grande peso internacional, mas há também muitas obras portuguesas que vão ser exibidas nas salas do Cinema Batalha.

O Prémipo de Cinema Português vai dividir-se nas modalidades Melhor Filme e Melhor Filme de Escola. Nesta última categoria, vão a concurso seis entidades com filmes feitos pelos seus estudantes: a Universidade Católica do Porto, a Universidade Lusófona de Lisboa, a Universidade do Minho, a Escola Superior de Media, Artes e Design- ESMAD, a Escola Superior Artística do Porto- ESAP e a Escola Artística Soares dos Reis do Porto.

O "S.Ó.S" de Tiago Santos também concorre na secção geral de Cinema Fantástico, assim como "Incubus", na categoria de Cinema Fantástico para curtas-metragens.

À Renascença, Beatriz Pacheco Pereira considera que "o Cinema português avançou bastante nos últimos anos" e que a seleção das categorias deste ano "é muito apertada e será cada vez mais apertada".

"Vale a pena ir ver o Cinema português e depois uma pessoa decide se está a avançar ou não", conclui, de forma convidativa.

A 43.ª edição do Fantasporto arranca esta sexta-feira, com a sessão de abertura a contar com a exibição de “Shepherd”, de Russel Owen, na presença do realizador, um filme sobre os traumas de um homem que se isola do mundo.

O festival prolonga-se até dia 5 de março. No dia anterior, assinala-se a sessão de encerramento, com a exibição da obra turca “Once Upon a Time in the Future: 2121”, uma variante do “1984” de George Orwell e a estreia na realização da primeira mulher do seu país a abordar a ficção científica.