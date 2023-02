Há cada vez mais interesse e procura por coaching profissional

São donos de pequenos negócios e profissionais liberais, líderes de lojas em rede, trabalham em áreas como o direito e o imobiliário e nem todos são jovens e com grandes habilitações.

É o perfil do empresário que procura este tipo de ferramentas, segundo Miguel Cocco, licenciado em Psicologia e especialista em Influência e Persuasão.

Em entrevista à Renascença, o autor de “Pensar e Agir como um Empresário de Sucesso” (Lua de Papel) explica o que procuram os empresários, a diferença entre influência, persuasão e manipulação e as aplicações destas ferramentas.

Miguel Cocco acrescenta ainda que os políticos também recorrem muito a estas técnicas, porque nem todos têm o “dom” da comunicação.

Termina por defender que estas técnicas deviam ser integradas nos currículos escolares, desde cedo. Em Portugal começam agora a surgir oportunidades, como a Pós-Graduação em Desenvolvimento Emocional e Coaching, lançado este ano pelo ISCTE.

Este livro é uma espécie de coaching empresarial. Podemos chamar-lhe assim?

Sim, podemos olhar um bocadinho nessa perspetiva, sabendo que é como se fosse um manual de ferramentas para utilizarmos a influência e a persuasão nos negócios, nas empresas, nos recursos humanos, na área das vendas.

O Miguel também lida diretamente com o público? Faz workshops?

Sim. Trabalho diretamente com as empresas e com as lideranças das empresas, e profissionais liberais, a vários níveis. A minha intervenção é formar as pessoas com ferramentas práticas que possam colocar em ação no dia a dia.

Mas, mais importante do que encontrar táticas, a ideia é sempre trabalhar uma estratégia de influência e persuasão, um passo a passo. Sendo que, para ser mais influente a pessoa ou a empresa tem de olhar para dentro dela e tem que trabalhar nela.

Por exemplo, se eu quiser ser mais influente, na realidade, não vou influenciar ninguém. As pessoas podem é sentir-se influenciadas por mim.

A persuasão já é algo que nós fazemos com os outros. Quando falo em persuasão, falo também em saber aconselhar, orientar, ajudar, acompanhar. Nós podemos fazer isso tudo com os nossos clientes.

Falamos de influência sobre clientes, concorrência e também trabalhadores?

Sim.

Mas persuasão não deve ser confundida com manipulação. A persuasão é uma forma de ajudar as pessoas a avançar para a frente, terem mais escolhas, mais liberdade, quer seja com os nossos pares, quer seja com os nossos concorrentes ou com os nossos clientes.

Nós damos mais informação, criamos mais valor, de forma a que eles se sintam mais atraídos por aquilo que queremos e também têm mais opções de escolha, portanto, têm mais informação.

Manipulação é mais convencer as pessoas. Nós queremos atrair.

O objetivo, claro, é rentabilizar os negócios e aumentar os lucros. Há também quem procure outras soluções ou saídas profissionais?

Também, porque muitas vezes as pessoas têm grande dificuldade em comunicar, em comunicar em público, apresentarem-se e venderem-se a si próprias. Curiosamente, às vezes são as pessoas muito competentes tecnicamente as que têm mais dificuldade, falta-lhes a preparação de apresentação, de comunicação.

Quando falamos em lucro das empresas, estamos a falar em conquistar os clientes, sendo que o lucro está no cliente recorrente, naquele que fica fidelizado à marca. Não estamos a falar só em ir buscar novos clientes, mas sim em tratar dos clientes que temos.

Para sermos mais persuasivos, temos que conhecer as pessoas, fazer perguntas e ter um relacionamento mais profundo com elas e uma relação mais duradoura. Identificar como é que cada um de nós, com a sua marca ou empresa, consegue resolver o problema do cliente.