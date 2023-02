Finalistas a Carro do Ano. Conheça os sete magníficos

Os sete finalistas ao troféu Carro do Ano 2023/Volante de Cristal foram revelados esta quinta-feira.

Um grupo de 20 jurados elegeu o lote de finalistas, após testarem ao longo dos últimos meses mais de duas dezenas de automóveis concorrentes ao galardão maior da iniciativa.

Por ordem alfabética, foram estes os escolhidos:

Contas feitas, a edição número 40 do Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal é, claramente, de mudança.

O galardão, que com o patrocínio da Seguro Directo, reflete a tendência para os veículos eletrificados, em detrimento dos que são movidos puramente a combustíveis fósseis.

Assim, há quatro veículos totalmente elétricos nesta escolha: São o Nissan Ariya, o Renault Austral, o Renault Megane E.Tech e o Volkswagen Id-Buzz.

Puramente híbrido, só o Honda Civic Hev 2.0

Já o Peugeot 408 é o único plug-in dos sete escolhidos.

O único automóvel, apenas a combustão, é o Skoda Fabia.

As tarefas do júri do troféu Carro do ano 2023/Volante de Cristal, de que faz parte a Renascença, não estão ainda concluídas.

Depois de votarem no melhor dos sete agora selecionados, vão ter ainda de escolher os melhores de entre 20 modelos nas sete categorias este ano a concurso.

A classe dos desportivos não esteve aberta este ano, mas há muito por onde enquadrar os melhores nas classes de Citadino, Familiar, SUV Compacto, Grande SUV, Elétrico, Híbrido e Híbrido Plug-in.