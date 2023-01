Mariana Van Zeller: “É o momento da História em que precisamos mais de jornalistas”

Mas há histórias menos felizes?

Houve casos chocantes como, por exemplo, ver um grupo de "gângsteres" ligado ao cartel mexicano, a 10 minutos de minha casa, nos Estados Unidos, em Los Angeles, a criarem e a construírem um arsenal de armas que nessa mesma noite, vimos a venderem a outras pessoas. Um dos compradores, não gostou de nós estarmos lá com camaras, estava mal disposto nessa noite, começou a gritar connosco. Conseguimos sair em segurança, mas foi um momento super difícil, ele estava armado!

Conseguimos sair em segurança e vim a saber que nessa mesma noite, ele usou as "Ghost Guns" que são armas não rastreáveis, que tinha acabado de comprar, e usou essa arma contra outra pessoa e foi preso nessa mesma noite. Foi chocante para mim, ver a distribuição destas armas que estão a ser encontradas em locais de crime, nos Estados Unidos, mas não só, também na Europa. E saber que não há forma nenhuma em que as autoridades conseguem ligar essas armas a alguém, porque não têm identificação qualquer, e que há uma proliferação gigante destas armas.

Já houve situações que a levaram a pensar em desistir?

Não, de maneira nenhuma. O nosso trabalho como jornalistas é continuar. Claro que eu digo sempre que não há uma história, no mundo, que valha a segurança ou uma vida como a minha ou de alguém da minha equipa, mas há sempre momentos como o que estava a contar em que temos que reequilibrar e pensar o que é que fizemos aqui que não podemos fazer na próxima vez, porque foi uma situação muito insegura para todos nós. Perigosa, mesmo!

Há sempre uma reavaliação da nossa segurança, mas não há momentos em que pensemos que temos de desistir. Aliás, alguns destes canais de acesso demoram meses, e até anos, para conseguirmos. São anos e anos de contatos que temos, há histórias, reportagens e episódios que já começamos a filmar, mas que depois temos de parar, porque não dá para ser agora. Não vai ser agora que vamos conseguir aceder, mas continuamos a tentar. Há histórias que tentamos fazer na primeira temporada e que só agora é que conseguimos na terceira. Há sempre uma evolução, mas desistir não existe no nosso vocabulário.

Há um lado de missão para si?

Claro que sim! Há um lado enorme de missão. A maior parte das pessoas não sabe que estas economias informais, é metade da nossa economia global! São estas economias informais, estes mercados negros e cinzentos. Sabemos tão pouco sobre eles! Há organizações, há redes inteiras que estão focadas só em saber cada alto e baixo da economia legal. Esta economia ilegal faz praticamente metade da economia mundial, por isso é uma missão enorme de tentar explorar, de tentar colocar o foco nestas partes mais secretas do mundo, mas que têm um impacto enorme nas nossas vidas diárias.

O que há de alma portuguesa em si, no meio de tudo isto?

No sangue de explorador que tenho! Acho que em tudo o que me move. Tenho, aliás um filho chamado Vasco, por causa do Vasco da Gama. É um sangue de explorador enorme que tenho e o que eu faço, é muito parte da exploração. Não é a explorar o mundo geograficamente de forma horizontal, mas é verticalmente, indo ao fundo destes mundos secretos, estes submundos que estão escondidos e que a maior parte das pessoas não conhece, mas que têm um grande impacto na nossa vida. E eu estou sempre, e nesta nova temporada que vai sair para o ano, a quarta temporada que estou a filmar agora, filmamos parte de um episódio em Portugal.

E pode revelar sobre o que trata?

Acho que não, infelizmente, não!

O jornalismo está cada vez mais ameaçado, quer por pressões políticas, quer pela falta de condições económicas. O que é que uma jornalista com a sua experiência diz a um jovem que está a dar os primeiros passos no jornalismo?

Que precisamos de vocês! Acho que é o momento da História em que precisamos mais de jornalistas. Acho também que é um momento da História em que os jornalistas estão mais sobre ataque, seja pela quantidade de jornalistas que são assassinados todos os anos, ao fazer o seu trabalho, ou que morrem em situações de risco, mas também pelo facto de termos tido aqui nos Estados Unidos e no caso de Bolsonaro e de outros presidentes à volta do mundo, pessoas que gostam de nos chamar "fake news".

Esta ideia de que podemos viver numa sociedade sem jornalistas, é impossível. Não existe uma democracia saudável, não existem sociedades saudáveis sem jornalistas. Precisamos cada vez mais, e mais agora do que nunca de pessoas que estejam dispostas a uma vida difícil, frustrante às vezes, mas de procura da verdade, sempre.

Convive com esse submundo de crime, com pessoas que vivem uma realidade paralela. Como se regressa a casa, à vida normal?

O maior engano que as pessoas têm sobre o tipo de reportagens que faço ou sobre o tipo de pessoa que eu sou, é que a perspetiva que eu tenho do mundo é muito deprimente, porque vejo estes mundos todos tão escuros, e miséria a acontecer no mundo. Mas acho que é muito o oposto.

Os 20 anos em que tenho estado a fazer reportagem nestes mercados negros, o que me tem ensinado é que mesmo as pessoas que consideramos os nossos maiores inimigos, os maiores criminosos, traficantes são pessoas como nós. Que têm o mesmo tipo de sonhos e aspirações, de objetivos que nós temos, mas que pela falta de oportunidades e de desigualdades que existem no mundo acabam por ir para esta vida do crime. Isso para mim, tem-me dado uma experiência e uma perspetiva super positiva do mundo.

Mesmo nos cantos mais escuros do nosso mundo ainda conseguimos encontrar pessoas com quem conseguimos estabelecer uma ligação, conseguimos encontrar pessoas que se podem redimir e com quem nos podemos relacionar. Eu acho que isso para mim, é importante. Acho que se todos compreendermos isso, especialmente os Governos e autoridades no mundo, entendemos que a solução não passa por investir dinheiro para pôr estas pessoas nas prisões. Na guerra contra a droga que existe aqui nos EUA investe-se milhões de dólares. Se entendermos as motivações, o que leva estas pessoas a estas vidas, só assim é que vamos conseguir resolver estes mercados negros.