Dirk Niepoort: "Nos últimos 30, 40 anos a minha vida tem sido aprender com os velhinhos"

Diz de si que é uma “mistura europeia um bocadinho sinistra”. Tem passaporte holandês, mas tem “coração português”, embora reconheça que os portugueses, às vezes, “são tacanhos e pequeninos”. Dirk Niepoort é o herdeiro da empresa Niepoort, um dos maiores produtores de vinho da região do Douro e uma das marcas mais reconhecidas quando se fala em Vinho do Porto.



Aprendeu com os “velhinhos” que um bom vinho deve ser genuíno. Em entrevista à Renascença confessa: “Prefiro um vinho simpático, não perfeito que dê gozo beber, do que estas coisas modernas, todas muito feitas e muito exageradas”.

Sobre o país que sente como seu, defende que Portugal deveria ter “uma atitude mais proactiva”. Otimista por natureza, Niepoort admite que não liga “patavina ao dinheiro”, mas diz: “pelos vistos sei fazer dinheiro”. Uma das lições que aprendeu foi que “delegar é uma das palavras mais importantes na vida”.

Preocupado com a atual conjuntura socioeconómica, Dirk Niepoort defende que Portugal deve investir no turismo de qualidade e ter turistas que não vêm apenas porque os “voos são baratos”. Numa conversa acompanhada por um copo de uma das suas produções, reconhece que começa a ser difícil contratar mão de obra no Douro. “Estamos a viver os tempos de uma agonia social muito complicada”, afirma o empresário, que lamenta os problemas que a “política social e empresarial muito complicada” está a gerar ao “proteger demasiado o empregado”.

Quem é o Dirk Niepoort?

Sou holandês de passaporte, mas que hoje em dia já tenho um passaporte português e sinto-me português. Não me sinto holandês, mas de aspeto sou mais holandês. Sou uma mistura europeia um bocadinho sinistra, mas de coração português.

Tem dado muito ao património dos vinhos portugueses. Sente essa responsabilidade e missão?

Eu descobri que o meu porquê nos últimos 30, 40 anos tem sido Portugal, e não a empresa, não a Niepoort. É acima de tudo pôr Portugal no mapa e fazer alguma coisa pelo nosso país, pelo qual tenho muito carinho, e acredito muito no nosso país. Às vezes tenho dificuldades em entender as mentalidades.

Porquê?

Porque às vezes somos tacanhos, somos pequeninos, temos falta de confiança, falta acreditar em nós. A gente sabe que somos um país pequenino, mas somos um país que é o quarto ou quinto maior produtor de vinho do mundo, temos regiões, falando só do Norte, como o Minho, Douro, Bairrada e Dão. São quatro regiões, uma ao lado da outra, e são totalmente diferentes, com condições totalmente diferentes e com potencial enormíssimo. E isto é só o Norte.

Temos o país todo com outras regiões que são fantásticas, com potencial muito grande. Às vezes irrita-me um bocadinho sermos pouco proativos, não acreditarmos em nós, porque a verdade é que nós é que temos que fazer. Não podemos estar à espera que caia do céu. Há muito esta lógica do Governo, o Governo, o Governo! O Governo é o culpado de tudo. O Governo somos nós! Se as pessoas tivessem a consciência, “a culpa é do Governo”, não! O Governo somos nós! Se nós começássemos a ter uma atitude mais proativa, seríamos um país fantástico.

Eu sou otimista, e penso que Portugal está numa onda fantástica. Agora temos é que não ser portuguesinhos e aproveitarmos esta onda, para aproveitarmo-nos estrangeiro, o turista, e investir no turismo, na qualidade, fazer melhor e fazer com que as pessoas queiram vir para Portugal pela qualidade, e porque querem vir, e não porque os voos são baratos.

Viaja bastante, percebe que o mercado estrangeiro está recetivo aos vinhos e à produção portuguesa?

É muito giro. Portugal está aqui nesta parte oeste da Europa, afastado do centro. E se calhar Portugal teve essa vantagem, de estar fora do centro, há 500 anos. E hoje em dia quase que vejo isso como uma coisa positiva, porque estamos afastados de todos, temos o Atlântico, temos uma cultura muito própria, tradições, uma natureza fantástica, temos o melhor peixe do mundo, horticultura, temos o vinho, temos a comida, temos muita coisa que é muito positiva, que neste momento está a jogar a nosso favor.

Devo dizer, embora sejamos às vezes uns lorpas, somos simpáticos e recebemos bem, somos menos arrogantes que outros países vizinhos na Europa. E isso, neste momento, cai positivamente a favor de Portugal. O estrangeiro neste momento está numa boa onda de querer vir, porque é bem recebido. O que nós temos é ser mais profissionais, não abusadores do estrangeiro, é sermos nós! Não temos de ser mais do que somos, é sermos nós!

Genuínos?

Genuínos!