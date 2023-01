Novo livro de Barreto Guimarães para "celebrar e iluminar" o mundo pós-pandemia

Dividiu o livro em vários capítulos, o último chama-se "Carpe Diem". Diz que o livro fala da passagem do tempo, quer isso dizer que no final devemos aproveitar a vida, a cada dia?

O conceito do livro "Aberto Todos os Dias", é um livro em que eu quis celebrar o mundo que nos é devolvido após a pandemia e, em particular, após o confinamento, e iluminar um pouco as coisas que estão para nos acontecer. Não tanto aquelas que nos aconteceram, mas aquelas que nos estão a acontecer e que estão para acontecer. Falo concretamente de coisas pequenas, coisas mínimas.

Por exemplo?

A visão de uma garça no rio ou uma viagem de carro para norte, um jantar de amigos a escrita de um poema que irá acontecer nalgum sítio do mundo por algum poeta, nalgum idioma. Mas também paralelamente com isto, as sombras, a doença, a guerra e, fundamentalmente, o tempo, que não desiste de ir somando dias à sua idade.

Uma vez que se trata de um livro de recomeços, em que a vida de alguma maneira renasce para cada um de nós que esteve confinado durante aqueles dois anos, ocorreu-me que poderia estruturar os poemas que tinha escrito em 2020 e 2022, segundo aquilo que foram, e que são, as quatro aspirações ou ideais do homem do Renascimento. Um período de fértil, em que o homem esteve no centro da arte, no centro das ciências, no centro da literatura.

Como sabe, a forma como estruturo cada livro, depois de ter os poemas escritos é muito importante para mim e aqui, mais uma vez, utilizo uma estrutura dramatúrgica de tese, antítese e síntese, em que a tese é constituída pelo locus amoenus e pelo beatus ille, dois desses ideais do homem do Renascimento, a antítese que é constituída pelo tempus fugit e no carpe diem faz a síntese.