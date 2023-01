Sérgio Tréfaut explora em filme o mistério das noivas de jihadistas

Fica o aviso a futuros espectadores. “A Noiva”, o novo filme do realizador Sérgio Tréfaut, “não oferece respostas”. A longa-metragem, que chega hoje às salas de cinema portuguesas depois de ter estreado em Veneza e ter ganho um prémio em Sevilha, é nas palavras do realizador um “filme que trata de uma personagem que passou para outro lado, sem que haja uma explicação”.

Esse “outro lado”, de que fala o realizador natural do Brasil, é o Estado Islâmico. Com “A Noiva”, o cineasta quis contar uma história que o “impressionou muito” e que o chocou sobre as jovens que, “de repente, se transformavam” e optavam por casar com extremistas islâmicos do Estado Islâmico.

Na origem do filme estão histórias reais que Tréfaut leu na imprensa portuguesa. “Esta jovem é uma entre tantas! Foram milhares de europeias”, comenta o realizador na entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença.

“Esta jovem nascida em Portugal acaba por emigrar. É em parte inspirada numa jovem que era portuguesa, mas com relações com a Holanda, como a Ângela Barreto, mas também em outros casos franceses”, diz Sérgio Tréfaut.

Segundo o realizador que venceu com este filme o Prémio Especial Las Nuevas Olas do Festival de Sevilha, algumas destas “noivas” “ficam fanáticas para o resto da vida”, mas há outros casos de mulheres que “se desvinculam completamente”. No filme, a noiva do jovem jihadista executado que Tréfaut retrata é antes uma mulher que “está num processo de tentar entender para onde vai”.

Ao contar a história desta jovem portuguesa simpatizante do Estado Islâmico, Sérgio Tréfaut deu-lhe ainda maior realismo ao usar “diálogos de quando foram presas”. “Dentro do filme, os diálogos do tribunal e os diálogos com o general e o coronel que a capturou são baseados noutras histórias”.

Uma noiva com “candura e muita determinação”

A protagonista do filme é desempenhada pela jovem atriz Joana Bernardo. O casting contou com a presença de 150 jovens, com idades entre os 18 e os 22 anos, revela o realizador, que mostra espanto com o desempenho da atriz escolhida.

“A Joana não falava francês, mas aprendeu com uma velocidade muito extraordinária”. Também não falava árabe e acabou por aprender para protagonizar a personagem. Tréfaut recorda que a atriz “viveu nos acampamentos de refugiados sírios” e que muitas das mães que vivem com os seus filhos nesses acampamentos e que foram “vítimas de perseguições”, “foram as professoras da Joana”.

Foi com a Joana Bernardo que o realizador diz ter “criado a Barbara”, a protagonista. O realizador conta que “procurava uma jovem que tivesse essa ambivalência dos dois mundos, o mundo do islão radical, com toda essa força, mas também o mundo de onde ela vinha”, a Europa.

Segundo o realizador, a personagem que dá corpo à jovem viúva “é uma menina que tendo vivido demasiado durante dois ou três anos, agora, procura um sentido à vida” e a atriz Joana Bernardo reúne “em simultâneo, uma candura e juventude (parecesse uma criança)” e tem ao mesmo tempo “muita determinação”.

“São jovens que eram plenas de idealismo, que durante a adolescência tentaram muitas coisas para ter respostas para a vida, e não as encontrando ficaram fascinadas por essa conversão a um islão que não é um islão de paz e que elas não perceberam logo, e era um islão de guerra” explica o realizador.