Luís Pinheiro de Almeida: "Era um terror viajar com Cavaco", mas os Beatles quebraram o gelo

São essas viagens que junta neste livro a cada capítulo.

Algumas das viagens até, passe a graça, era eu que me indicava a mim próprio, porque tinha essa capacidade. Nessas viagens eu guardei tudo o que havia para guardar! Eu tenho uma mania que é de sempre que vou a algum sítio, mando um postal para mim próprio. Esse postal tem de ter na frente, o nome do sítio onde eu estou. E no verso que é a parte onde a gente escreve, tem de ter a hora local, a hora de Lisboa e a data obviamente. Tem que ser posto correio no sítio onde eu estou. Resultado, tenho centenas e centenas de postais dirigidos a mim próprio, dos sítios onde eu estive.

É por isso que as memórias que descreve parecem tão vivas, como se as tivesse acabado de viver?

Exatamente. Não tive dificuldade nenhuma em escrever o livro. Demorei dois, três meses a escrever para confirmar factos, falar com pessoas, etc. Porque tudo o resto tenho tudo em notas e apontamentos que fui guardando. Foi muito fácil. O difícil, o que demorou mais tempo, cerca de um ano, foi organizar e a trazer à luz do dia os arquivos. A partir daí, depois de organizados foi muito fácil escrever o livro.

Mas este livro tem mais do que as suas histórias. Estão aqui também muitos testemunhos de quem partilhou estas aventuras jornalísticas consigo?

Eu acho que o livro é um bocado narcisista, porque é "eu estive", "eu fui", "eu apertei a mão", "eu subi", mas no fundo são as minhas memórias. Para disfarçar um bocado esse narcisismo pedi a testemunhas, companheiros de viagem, jornalistas, ou não, que me escrevessem as suas impressões. Acho que essa é a parte mais rica do livro. Tenho de tudo, desde Marcelo Rebelo de Sousa, enquanto jornalista, a Ramalho Eanes, Miguel Sousa Tavares, Gonçalo César de Sá, António Sousa Duarte, tudo colegas. Acho que são as partes mais interessantes. Os testemunhos corroboram as minhas impressões, algo que me deixa contente.

Entre muitas histórias há uma que mistura os Beatles, que o Luís tanto adora, e Cavaco Silva. Parece uma junção improvável.

Ah, foi tão engraçado! Foi a parte mais gira da viagem. Era um terror viajar com Cavaco Silva! Coitado do homem, mas era de facto, para os jornalistas era um terror, porque não criava empatia connosco. É verdade! E a verdade tem de ser dita! Mas uma vez que fui a Londres a acompanhar Cavaco Silva, e o ex-presidente da República passou umas horas comigo, e ria, ou sorria como eu nunca tinha visto a falar dos Beatles e do Yellow Submarine. Ele doutorou-se em Manchester, suponho eu, em 68, 67 por aí. E ele viu o Yellow Submarine nessa altura e ficou fascinado com os Beatles! Como sabia que eu gostava dos Beatles, ele para criar empatia, sorria. E passou o tempo todo comigo a falar sobre o Yellow Submarine. Para mim foi uma coisa do outro mundo!