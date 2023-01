Luís Pinheiro de Almeida: "Era um terror viajar com Cavaco", mas os Beatles quebraram o gelo

Há outras histórias, por exemplo, a da viagem que fez em 1975 com o Presidente Costa Gomes à Roménia onde conheceu Ceausescu, por exemplo. Foi uma testemunha da História? Quer deixar também esse testemunho às gerações futuras?

Sem estar a ser muito megalómano, um dos meus objetivos é deixar um testemunho vivo da História Universal nas últimas décadas. Gostaria muito que os meus netos lessem o livro daqui a uns tempos, e, através dele, conhecessem também um pouco a História do que foi este mundo nas últimas décadas.

E há histórias insólitas.

Uma das coisas mais importantes e mais características foi a viagem que fizemos num avião militar português a três países comunistas, então, a Bulgária, a Roménia e a Hungria. O Presidente Ramalho Eanes deu boleia a jornalistas comunistas, de um país para o outro. A alegria deles ao entrarem no avião da NATO, coisa que nunca lhes tinha sido permitido, ver como era o avião por dentro - os jornalistas não tinham acesso a essa informação, só os espiões - passaram a viagem toda, espantados, a fotografar todo o interior do avião. Hoje em dia, é difícil perceber isto, mas naquela altura era duro!

No meio disto, o Luís foi jornalista e ao mesmo tempo alferes miliciano no gabinete de Otelo Saraiva de Carvalho, no COPCON. Como é que eram compatíveis as duas funções? Havia informações militares que eram segredo e ao mesmo tempo uma tentação para um jornalista?

Isso foi uma das incongruências do chamado PREC [Processo Revolucionário em Curso]. Hoje em dia isso seria impossível, ser jornalista e ser militar ao mesmo tempo. Foi das coisas espantosas que me aconteceram. Eu era alferes miliciano no COPCON e era jornalista na ANOP, a Agência de Noticiosa Portuguesa. Isto hoje seria inacreditável. A primeira coisa que eu fazia quando chegava o COPCON era ir ao gabinete do oficial de dia, porque tínhamos uma coisa que era a Fita do Tempo, onde se anotava tudo o que acontecia no país, hora-a-hora. As informações que nos chegavam das unidades militares, tudo o que se passava, rebentamento de bombas, raptos, homicídios, sei lá, tudo o que acontecia no país era transmitido ao COPCON.

Eu, como alferes miliciano, tinha acesso à fita de tempo, escolhia as coisas mais importantes e telefonava para a ANOP para eles investigarem. Dizia "Rebentou uma bomba em Bragança. Investiguem lá isso!", ou então, "Houve um rapto em Beja. Investiguei lá isso". Seria inconcebível uma coisa dessas hoje. A ANOP era o órgão de informação mais informado, como deve calcular!

Mas houve questões que saíram que não deveriam sair?

Eu só divulgava aquilo que era público. As coisas confidenciais, isso não divulgava nada. Mas na minha relação com o jornalismo, eu jornalista lá dentro, com os jornalistas cá fora, houve coisas que não podia dizer.

Houve um dia, quando entrei no COPCON, a 12 de agosto de 1975, foi quando saiu o chamado documento do COPCON. Fui eu, com a experiência que tinha de associativo da Faculdade de Direito que passei ao copiografo. Eu tinha o stencil e fui ter com ele para passar o documento. O documento chamava-se "Autocrítica Revolucionária - Documento de Trabalho do COPCON". Enquanto passava ao copiografo, recebi uma chamada da Capital, a dizer: "Sr. Alferes chegou-me aqui às mãos um documento que diz "Autocrítica Revolucionária - Documento de Trabalho do COPCON". Isto é verdadeiro? Não é verdadeiro?". Fiquei em brasa! Eu estava a passar o documento ao copiografo e eles já o tinham! Não podia fazer nada e disse-lhe para esperarem um bocadinho que eu ia ver se era ou não verdade!

Fui ter com o General Otelo Saraiva de Carvalho e disse: "Oh, meu General, desculpe lá, então eu estou a passar o documento ao copiografo, e a Capital diz que já lá o tem". O Otelo levou as mãos à cabeça e disse dois nomes que eu não posso repetir. "Aí os malandros mandaram isso para os jornais sem dizerem nada!". E disse, "olha, o documento existe. Eles que suavizem o texto, em vez de Autocrítica Revolucionária - Documento de Trabalho do COPCON, ponham só ‘Documento de Trabalho do COPCON’. E ele aceitou, felizmente, foi compreensivo.

Há também um momento em que a vida do Luís passou pela RFM, do Grupo Renascença. Conta no livro uma viagem a Israel que não acabou da melhor forma.

Essa viagem foi fantástica, foi organizada pela Liga dos Amigos da Renascença e apanharam um susto comigo, coitadas das senhoras, porque eu andava sempre fora do baralho. Quis ir a Gaza e fui! É uma história complicadíssima que também conto no livro.

Fui a Gaza, a Mossad apanhou-me, fui denunciado e antes de regressar a Portugal fui submetido a um intenso e rigoroso interrogatório, porque intitulei-me, e sou, jornalista. Tinha o cartão e tudo!

Eles perguntaram, se eu era jornalista, porque é que tinha ido numa numa viagem religiosa? Eu disse: "não são incompatíveis. Eu sou jornalista, mas sou católico e trabalho num órgão que é da Emissora Católica Portuguesa. Mas o senhor foi como jornalista ou foi como religioso? Eu disse, se quer que lhe diga fui pelas duas coisas! Eu sou religioso, queria conhecer e conheci Israel, a Terra Santa, na viagem organizada para Rádio Renascença, mas como sou jornalista tinha curiosidade em saber algumas coisas e ir a Gaza! Então e a sua máquina de escrever? Oh, meu, eu não trouxe máquina de escrever, porque tomo notas à mão e não vou escrever, só quando chegar a Lisboa é que vou escrever"!

Bom, foi um trinta e um! Depois de muita conversa, ficaram-me com um rolo de fotografias. O resto eu trouxe, porque não as descobriram e foi fantástica essa viagem!

Chegou a viajar com passaporte militar?

Fui a Angola, à independência. Fui como jornalista e com uma licença militar! Fui com passaporte militar. É inacreditável! O nosso país, que eu adoro, e aqueles tempos que eu adoro da Revolução e do 25 de Abril, hoje em dia não dá para entender como se vivia naquela altura! Eu já tenho 75 anos e a minha geração viveu!

Como é que vê hoje a informação que se faz nos media?

Eu prefiro não ler! É um bocado falar da concorrência, mas eu só ouço a TSF, desculpe dizer isto, mas eu sou pela verdade. Mas também só ouço no carro!

Agora é o escândalo que importa! O que tem audiência, tudo o que dá dinheiro. A verdade está um pouco arredada. O facto em si, o "fact check" está um bocado arredado destas coisas. Ah é assim? Pimba! Não confirmam. O contraditório não existe, e eu, já fui vítima disso também.

Agora há a mania dos "opinion makers”. Agora os jornalistas são todos “opinion makers”, eles é que têm opinião. Os factos esquecem-se! O que importa são os “influencers”, valha-me Deus! E as verdades ninguém as diz! As manchetes do Correio da Manhã e do Tal e Qual é que interessam! A verdade verdadeira já não interessa a ninguém. Mas há coisas boas obviamente! Não sejamos tão maus! Mas eu fico aflito para descobrir alguma coisa que possa interessar. É difícil!