"Precisamos hoje de fundamentar as razões da nossa fé"

O auditório 2 da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, encheu-se esta sexta-feira, com pessoas sentadas no chão e em pé para ouvir o Cardeal Tolentino Mendonça que lançou o livro “Metamorfose Necessária. Reler São Paulo” (ed.Quetzal). A obra é nas suas palavras uma “redescoberta” do pensamento de São Paulo.

Em entrevista à Renascença, o perfeito do Dicastério para a Cultura e Educação da Santa Sé aponta a “centralidade da pessoa humana” e a “noção da universalidade” de São Paulo como conceitos que estão hoje na base da nossa civilização.

Questionado sobre a atual situação social portuguesa, D. Tolentino Mendonça lembra que em São Paulo existe uma “iluminação” necessária à conjuntura que vivemos, porque Paulo é “um apostolo da fraternidade e da justiça social”.

“Metamorfose Necessária” reúne um conjunto de reflexões a partir de São Paulo. O que oferece aos leitores este livro?

Este livro é uma proposta de redescoberta de São Paulo, um autor fundamental da tradição cristã que é tão desconhecido, quer na cultura contemporânea em geral, quer mesmo por muitos cristãos.

Nós ouvimos os seus textos dominicalmente, mas isso não significa que conheçamos o seu pensamento e as grandes propostas de transformação que ele deixou.

Daí o título e a ideia de “metamorfose”

O livro chama-se “Metamorfose Necessária” exatamente porque pretende ler o contributo de São Paulo como aquele que foi um transformador social que alterou as mentalidades, as formas de pensar e, de facto, se hoje olharmos para tantos conceitos que estão na base da nossa civilização, eles têm a assinatura de Paulo.

Pode dar exemplos?

Pensemos por exemplo, na centralidade da pessoa humana, pensemos na noção da universalidade só para dar dois exemplos. São contributos fundamentais que Paulo oferece, não só do ponto de vista religioso, mas também de um ponto de vista de civilização e isso é um contributo que vale a pena sempre redescobrir e reencontrar

O que o levou ao encontro destes textos, porquê esta inquietação com as palavras de São Paulo?

Penso que nós precisamos hoje de fundamentar as razões da nossa fé. Não vivemos simplesmente do automatismo de uma prática religiosa, mas precisamos sempre de refundar a nossa própria fé na amplidão dos grandes textos, dos grandes autores, daqueles que desde o princípio releram a experiência de Jesus como uma experiência central a propor ao Mundo. Julgo que é muito importante, um autor como Paulo exatamente porque pode ser uma surpresa. Paulo hoje pode ser uma surpresa para os leitores e leitoras do século XXI

Estamos numa fase em que Portugal vemos o custo de vida a subir, a inflação a agravar-se e consequentemente a situação social poderá agravar-se. O que encontramos nestes textos sobre São Paulo que possam responder a este desafio social?

Paulo é um apostolo da fraternidade e da justiça social. Nesse sentido ele constitui, para cada tempo, e, para o nosso tempo em particular, porque estamos hoje e aqui, constitui uma iluminação muito grande para aquelas que devem ser as grandes linhas de orientação.