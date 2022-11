Humor, política, lifestyle, saúde e viagens: Portugal tem entre 500 e 1.000 podcasts

É possível catalogar, digamos, as áreas a que são dedicados. Há alguma tendência nesse sentido ou é difícil chegar a essa conclusão?

É muito difícil, mas é um desafio que temos todos os anos, porque com os prémios também definimos as categorias por áreas. E apesar de ser um desafio difícil e às vezes até injusto para quem não se consegue encaixar numa área ou noutra, é algo que tentamos fazer. O humor continua a ser bastante popular, nomeadamente humoristas, que decidem criar ou transmitir o seu conteúdo através do podcast. Temos também muita coisa de política, muitas conversas, o desporto. São essas três as principais. Muita coisa de 'lifestyle', porque também inclui o bem-estar, saúde, saúde mental e uma série de viagens e práticas que acabam por, na sua diversidade, fazer crescer essa categoria.

São pessoas mais novas os autores dos podcasts, ou abrange todas as idades?

Não é uma caraterística exclusiva. Estamos a falar de pessoas à volta dos 30 anos, urbanas, com alguma educação. Maioritariamente homens, embora tenha sido uma tendência que mudou nos últimos anos e este ano, por exemplo, no festival, acaba por ser uma coisa bastante visível. Mas é esse o perfil. Estamos a falar de pessoas com alguma educação, obviamente académica, também com alguns meios.

Considera que o podcast está a mudar os hábitos de consumo dos media?

Eu acho que os hábitos de consumo dos media estão a mudar e aí incluem-se os podcasts. Não é a mesma coisa. Eu não sei se o podcast pode ser tido como responsável, mas se calhar o podcast pertence a uma categoria ou um grupo de media, que são os media on demand que também inclui os vídeos do YouTube e até as plataformas de streaming, em que obviamente as pessoas estão menos dependentes daquilo que os media oferecem em termos de várias coisas, nomeadamente de horários, dias, de duração dos conteúdos, até de linguagem, de acesso a informação. E, portanto, os podcasts não são o único responsável, mas pertencem a esta categoria de media que ajuda a essa mudança.

Mas não estão a retirar público aos media tradicionais ou estão a ser uma outra forma de olhar para os media tradicionais?

Eu estou a falar com a Renascença, que tem o podcast mais ouvido de Portugal, que é de um programa de rádio. Portanto, resta saber se o programa, que é o mais ouvido, que é o “Extremamente Desagradável”, do vosso programa de amanhã, se vocês consideram que isso está a tirar público ou se está a adicionar.

Deu o exemplo do “Extremamente Desagradável”. Qual é o segredo para o sucesso de um podcast? É possível saber?

É muito diferente. Até porque a principal questão é: 'O que é o sucesso do podcast?'. Podemos, obviamente, falar de números, mas às vezes o podcasts tem como objetivo dirigir-se a um grupo mais restrito de pessoas. Os podcasts têm classicamente também esta função, ou esta possibilidade de dar espaço e dar voz a pessoas que normalmente não têm acesso a criação de conteúdos. E, às vezes há comunidades que são pequenas e que se criam à volta de podcasts, mas que não são necessariamente produtos de massas. Mas um bom podcast, agora no festival este ano vamos precisamente abordar essa essa temática, passa por ser algo com uma oferta única, com uma oferta clara, porque as pessoas e os ouvintes e a comunidade criam-se à volta da oferta que o podcast traz. E é quase como se o próprio podcast criasse a sua comunidade e não fosse responder às necessidades de outrem. Porque depois só ouve mesmo quem quer e, portanto, um podcast, com pessoas a ouvir é um podcast bem-sucedido.

Vamos falar do festival: é a quarta edição, depois de duas edições em formatos menos clássicos. O que é que vai acontecer?

O festival Podes, em última análise, tem como missão celebrar os podcasts e os podcasters nacionais, porque é importante reconhecer que há muita coisa que se faz. E o Podes surgiu em 2019, porque percebemos que não havia ninguém que trabalhasse nesta área. E desde aí há uma série de uma série de formatos e de nomes de propostas que têm sido tanto abordadas no festival, mas em geral, na área dos podcasts. E o festival isso na forma de trazer à vida real aquilo que provavelmente só acontece na internet. E é por isso que lá está as últimas duas últimas edições foram um pouco mais limitadas, porque estávamos todos em situação de pandemia e, como tal, esta ideia de trazer para a vida real uma coisa que era da internet acabou por ser um pouco mais diluída. Porque continuamos a não poder trazer muitas pessoas juntas ao mesmo tempo. Mas seja como for, e em geral do Podes acaba sempre por ser uma mistura de podcasts ao vivo e convidamos sempre um grupo diverso, interessante de podcasts para gravar episódios ao vivo, workshops sobre formação e em painéis temáticos um bocadinho mais dirigidos à indústria. E depois temos os prémios Podes que são para muita gente o ponto mais importante do festival.