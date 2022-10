Na “maior tribulação da vida percebi que Deus estava comigo”

Diz que quando pinta ou escreve, as mágoas e tristezas apagam-se e que é na tela e nos livros que quer deixar o prolongamento da sua alegria. Filipa Sáragga está a lançar o livro “Acredito em Milagres – Histórias Extraordinárias que nos Fazem Acreditar” (ED. Marcador). A autora e artistas plástica que escreveu e ilustrou o livro acredita que há sinais que não devem passar despercebidos e alguns deles fizeram-na reencontrar-se com a sua fé.

O maior milagre da sua vida vem a caminho. Grávida de seis meses, Filipa Sáragga aguarda o nascimento de Maria Assunção em fevereiro, depois de ser operada a um tumor e ter perdido dois bebés. Mas o livro começa por uma viagem a Fátima que mudou a sua vida e junta também milagres no judaísmo, islamismo e hinduísmo. Em entrevista à Renascença, a artista recorda os ensinamentos do antigo Cardeal D. José Policarpo que a incentivou a pintar a beleza e a “fazer coisas que fizessem os outros sentirem-se bem”.

Este livro “Acredito em Milagres, Histórias Extraordinárias que nos Fazem Acreditar” reúne histórias, parte delas, muito pessoais. O que é que quis por neste livro e, no fundo, que inquietação é que a levou a escrever este livro?

Eu venho de uma família católica. Sempre fui à missa com os meus pais aos domingos, sou crismada, fiz a primeira comunhão, batizem.me, tudo isso. Cheguei a uma fase da minha vida, não é que estivesse desligada, mas não tinha uma relação de proximidade, de família, com Deus. Num momento difícil da minha vida, houve uma amiga da minha mãe que há muitos anos que tentava a anulação do casamento, e um dia viu-me triste e disse: “Porque é que não fazes como eu que fiz uma novena a Santa Teresinha do Menino Jesus? Dizem que quando Santa Teresinha ouve, se recebe uma rosa ou um ramo de flores e que ela ouve sempre as novenas quando as pessoas fazem mesmo de coração!”

Contou-me a história que há 20 e tal anos que tentava a anulação, nunca tinha conseguido e fez a novena e no último dia a novena chega a casa, quando abriu a porta do carro estava um ramo de flores. Foi perguntar ao porteiro do prédio se alguém tinha reclamado as flores. Ninguém reclamou. Ela perguntou a meia dúzia de pessoas que viu a passar ninguém dizia de quem eram as flores, e quando chegam ao terceiro andar ao apartamento dela, toca o telefone, e era o bispo a dizer que a anulação tinha sido autorizada.

Quis seguir esse exemplo?

Eu disse “espetacular”, vou também fazer uma novena a Santa Teresinha. Fui para Fátima durante nove dias. Nessa altura não estava tão próxima de Jesus, nem da Igreja, nem nada. Fui para uma casa de irmãs que essa amiga da minha mãe me arranjou. Estive lá esses dias, fui recebida maravilhosamente bem e rezei, rezei.

No último dia, lembro que o meu quarto dava para o Santuário de Fátima, estava ajoelhada e digo a Santa Teresinha, “Vou fazer a oração em voz alta para ter a certeza absoluta de que isto vai ser ouvido”. E então disse: “Santa Teresinha, por favor estou aqui há nove dias. Não sei bem o que é que estou a fazer”.

Eu passeava, rezava, lia muito. Tinha levado muitos livros, sobretudo de igreja, para ler que me dessem fé e esperança. Mas, “por favor, dá-me um sinal”. E no dia a seguir, quando a minha mãe chega para me ir buscar, quando estou a chegar à Capelinha das Aparições, uma pessoa que eu conhecia vira-se para mim e diz-me assim: “olha a minha querida, ainda bem que te encontro, porque esta flor acabou de cair do andor de Nossa Senhora e eu achei que não podia deixar de te dar”.

Interpretou isso como sinais?

Sinais, sim. A minha mãe disse-me: “- olha em frente”, e, no segundo em que ela me dá a flor, uma senhora velhinha estende uma toalha que diz que Santa Teresinha do Menino Jesus. Este é um dos sinais que eu conto no livro.

É por aí que abre o livro. Essa ida a Fátima é um momento decisivo na sua vida, no reencontro com a fé?

É um reencontro que foi fundamental para tudo o que eu vim a viver, a seguir, tanto nas alegrias quanto nos sofrimentos. A partir daí, tenho pena de ser como o São Tomé, foi preciso ver para crer, mas sempre liguei muito aos sinais e em vários momentos da minha vida pedi a Nosso Senhor ou a Nossa Senhora para me darem um sinal e realmente recebi-a. Foi aí que comecei a tentar aprofundar o tema mais a sério, e a investigar à série sobre os milagres que aconteciam. E comecei a fazer uma pesquisa à volta do mundo sobre este tema.