Miguel Guilherme: "É o primeiro papel em que assumo a minha condição de velho"

Teve lições de boxe, mas não sonha dar um murro. Miguel Guilherme é o protagonista da peça “O Coração de um Pugilista”, que estreia sábado no Teatro Aberto, em Lisboa. A peça, com encenação de João Lourenço, é nas palavras do ator a primeira onde “assume” a sua “condição de velho”.

O texto da autora do alemão Lutz Hübner foi adaptado pelo encenador, em conjunto com Vera San Payo Lemos, e leva ao palco a história de um velho pugilista reformado que está num lar de idosos e onde vem a conhecer um jovem “candidato a marginal”, como diz Miguel Guilherme ao programa Ensaio Geral da Renascença.

Segundo o ator, o pugilista é o primeiro papel que faz em que é “assumidamente um velho”. O facto é para Miguel Guilherme “um bocado assustador” e, em simultâneo, “interessante e inquietante”. Aos 63 anos, o artista considera “preocupante a ideia da idade, do avançar”, mas admite, no entanto, que são coisas que não lhe “tiram o sono”.

“Quando penso nisso, todos nós temos que, de certa maneira, lidar com isso, mais tarde ou mais cedo na nossa vida”, desabafa. No palco está a história da vida deste pugilista reformado e do seu encontro com um jovem.

“É uma história relativamente simples, é um pugilista já reformado há bastante tempo que está num lar para velhos. Cometeu um deslize que foi bater num enfermeiro, então, mudaram-no para um lar especial, onde está numa ala para pessoas mais agressivas”, conta Miguel Guilherme.

É a esse lar que chega, entretanto, “um miúdo com os seus 20 anos, candidato a marginal, mas que ainda não o é”, papel interpretado por Gonçalo Almeida. “Mandaram-no fazer trabalho comunitário nesse lar e pintar os quartos de alguns velhos. Quando ele chega ao quarto do pugilista aquilo começa muito mal entre os dois. Passam dois, três dias, e eles começam a entender-se bastante bem”.