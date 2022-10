Costureiro Tony Miranda: “Com o salário mínimo não se compete em lado nenhum”

Como é o seu dia-a-dia? Está cá em Portugal em permanência?

Estou cá em Portugal, e passo mais também em Guimarães, porque é onde temos o atelier. Venho a Lisboa por marcações. Depois tenho os meus clientes fora.

Guimarães é um dos epicentros da grande indústria têxtil em Portugal. Sente que a indústria têxtil poderia já ter ido mais além, o país não tem dado o devido reconhecimento?

Acho que nós temos um país com muitas capacidades no têxtil, mesmo no têxtil lar. Trabalhamos para muitas marcas em Portugal. Somos muito conhecidos lá fora. Também temos aqui uma boa confeção, porque as maiores marcas que existem, tanto a Armani e outros, são feitas cá em Portugal. Nós temos uma mão de obra fantástica.

Agora, no que respeita ao meu ofício, o trabalho manual, há muitos alfaiates que acabam por ir para a reforma, porque os anos passam, mas não há aprendizes. Hoje já se começa realmente a falar com um certo respeito sobre o alfaiate, porque ele já não existe, e já se fala do alfaiate. Mas quando eu cheguei cá, quando dizia alfaiate, diziam, "coitado, é um que faz uns fatinhos!". Consideravam mais importante o pronto-a-vestir do que o que o alfaiate faz.

Eu já tive casos, quando cá cheguei, de um senhor, um industrial, que me disse que queria fazer dois ou três fatos. Quando lhe disse o preço, ele virou-se para mim, e disse: "- Ah, isso é impossível! Isso fica mais caro do que a Boss!". E eu disse-lhe: "- O senhor vai fazer-me um favor, vou-lhe abrir a porta, está no sítio errado. Se o senhor não compreende mais do que isso, talvez mais tarde vá compreender. Não vale a pena continuar a nossa conversa. Mais vale realmente ir comprar feito. Olhe para o espelho, e um dia, se quiser realmente fazer um fato em condições, venha à minha casa, vai pagar o preço que lhe disser. É o justo preço que vai pagar, e vai ver à frente do espelho, a diferença que faz". São coisas assim que se passam.

Mas falta, não só formação, como educação para a alta-costura, sensibilidade do cliente?

Claro. Eu tenho um fato que comprei de propósito para ter aqui de uma marca, e eu sem o cliente saber, visto-lhe o casaco e vai para o espelho, e diz "não está mal". Agora vai vestir outro. Quando visto o segundo, aqueles que são feitos em minha casa, a diferença é enorme.

É preciso conhecer. Agora aquele que nunca fez fato que tenha um bom corte, que tenha um trabalho e uma boa matéria-prima, claro que não tem conhecimento. Mas há muitos clientes aqui que até compram marcas caríssimas, que têm preços elevados, só que são só marcas conhecidas.

Falou da questão da matéria-prima. Essa é uma das suas principais preocupações? Ela é produzida em Portugal?

Eu não compro tecidos em Portugal. Tenho pena, mas a verdade é que nós temos bons tecidos, mas é mais para o pronto-a-vestir. Para a alta-costura tem que ser algo mais, e ainda não temos. Não é que eles não sejam capazes.

Não há mercado?

O mercado é diferente. Não pode dar por um fato 150 ou 200 €, quando só isso não chega para um metro de tecido.

Tony Miranda está há muitos anos em Portugal, tem uma longa carreira como empresário. Como é que vê a situação económica nesta altura no país?

Eu acho que a economia portuguesa vai ter problemas, porque é tudo muito bonito e bom de dizer: "Damos aqui, e damos acolá", e o dinheiro? Onde é que se vai buscar? Será que teremos dinheiro para pagar tudo isso que nos prometem? Eu acho que não. Eu acho que não, e é pena. No meio empresarial, aqui há muitos estrangeiros e muitas marcas, mas porque têm preços.

A partir do momento em que a mão de obra não justifique, eles vão procurar outros países onde a mão de obra é mais barata. Claro que também não podemos dizer assim: "não vamos continuar com salários baixos”, não. Quem dera que se pudessem aumentar os salários, muito mais. Agora temos que ver se realmente o país está preparado para isso.

É preciso mudar um bocadinho a mentalidade do português que lá fora trabalha, e está pronto a fazer muita coisa, e quando chega aqui não quer fazer nada

E acha que está?

Acho que não. Às vezes converso com certas pessoas que dizem que com esse preço e com as matérias-primas a subir, porque nós temos que as comprar, é difícil de competir.

Mas não acha que Portugal teria condições para produzir e fazer melhor e vender mais?

Acho que passa primeiro por uma boa formação para sermos capazes de competir com outros países que têm o seu preço e que trabalham com salários muito mais importantes. Acho que nos habituámos muito ao salário mínimo, e não evoluímos. Pensamos que com o salário mínimo vamos conseguir competir. Eu acho que não. Com o salário mínimo, não se compete em lado nenhum.

Em França, vemos que há um salário muito mais elevado. Claro que tudo é muito mais caro. Nós temos que realmente compreender que se aumentarmos o salário, as coisas também vão aumentar. Mas dá mais a possibilidade, porque acho que um funcionário quando tem um salário mais elevado, trabalha melhor, trabalha mais com gosto.

Cá em Portugal, sabemos que o português é bom! Quando ele trabalha fora toda a gente gosta do português. Mas também é preciso mudar um bocadinho a mentalidade do português que lá fora trabalha, e está pronto a fazer muita coisa, e quando chega aqui não quer fazer nada. Isso também é um problema.

Eu acho que é uma questão de formação, uma questão de informar bem as pessoas daquilo que é a realidade, e dizer a verdade. Não andarmos cá a esconder e dizer que vão dar, na época das eleições e depois mais tarde, não conseguem dar aquilo que prometem.

Teve essa experiência de deixar o país, fazer a sua carreira lá fora, mas sente se profundamente português?

Eu sou português e sempre fiz questão de dizer que era português, embora no meu trabalho, às vezes, diziam: "tu não és português". Achavam que eu era mais italiano que outra coisa. É verdade que na moda não se encontra português nenhum em Paris, e havia muitos italianos, gregos e espanhóis. Eu caí no meio só.

Mas eu fui sempre fiel a ser português, e vou continuar a ser fiel, claro que sim! Agora, se me perguntar se não gosto de Paris? Eu adoro Paris, e faz-me falta e tenho que lá ir de vez em quando, mesmo que não seja para trabalho. Se passar um mês sem ir a Paris já é um problema. Tenho mesmo que ir e venho de lá com uma força e com outras ideias. Paris inspira-me a parte criativa.

Está a lançar uma coleção. Apresentou este desfile "Recomeçar - Liberdade e Paz". Nestas três palavras está também muito daquilo que Tony Miranda quer nesta fase da sua vida criativa?

As razões de criar esta linha "couture" é para abranger mais gente. Para não ser só aquelas que se vestem na alta-costura. Com esta linha uma pessoa pode-se vestir em minha casa e ser elegante a preços acessíveis. Uma pessoa que tenha uma boa situação! Isso é o meu objetivo com esta coleção.

"Liberdade e Paz", diz também muito sobre aquilo que estamos a viver hoje em dia na Europa. Por um lado, estamos a assistir a uma guerra. Por outro lado, vemos muitas vezes a liberdade ser ameaçada. É também uma declaração de intenções o título desta coleção?

Sim, eu acho que a Liberdade é a coisa principal. Temos que a preservar, agora que temos esta guerra. Você vê as pessoas, mesmo na Ucrânia, com a guerra, e que vivem. Vê nas reportagens as pessoas na rua a consumirem, vão aos restaurantes, aos cafés, os terraços todos cheios. Isso quer dizer que as pessoas têm esperança, e que esta guerra vai acabar com certeza, espero o mais rápido possível.

Se olharmos bem para o mundo fora, sempre houve uma guerra. Se não for essa, outra virá. Veja o que se passa. Temos o Paquistão, a Síria, que estão sempre em guerra. Fala-se menos, porque é mais longe. Mas a guerra está lá.

Conhece bem o mercado asiático e árabe. Tem muitos clientes nesses mercados?

Árabes, sim.

São pessoas que o procuram regularmente? ou as circunstâncias da guerra e sobretudo, da pandemia afetaram o seu negócio?

A pandemia para mim foi fatal, realmente. Nós tínhamos marcações na Arábia Saudita e tiveram de ser anuladas por causa das viagens. Já está normalizado? Não, e nunca vai estar! O mundo, acho que mudou com isto. Mudou muito, mesmo. Esperamos recuperar uma parte, tornar a fazer com que as pessoas se vistam, que saiam e façam festas. É isso que faz trabalhar o nosso ofício, mas acho que vai levar o seu tempo.

Esses clientes são pessoas que podem estar anos sem se vestir, porque têm muita roupa. E às vezes, peças que pegaram nelas uma vez. Não se vestem por necessidade. Vestem-se por prazer. Ora essa parte do prazer, das festas, do convívio, se isso não existe, o resto também não vai existir. Eu espero que as coisas mudem, mas vai levar tempo.

Isso também foi o que o levou a apostar numa coleção com preços mais acessíveis? Foi para a recuperação do seu negócio?

Sim, foi pensando um bocadinho nisso.

Tem alguma idade em que sente que se irá reformar?

Eu vou continuar! Nem penso em me reformar, nem quero saber o que é a reforma!

O que gostava de deixar?

Quando partir para outra, gostava que dissessem que ao menos deixou-nos cá qualquer coisa que marcasse. E isso passaria realmente por uma formação dos jovens.

Falou com algum ministro da Educação ou da Economia sobre essa sua proposta?

Ministro da Economia, sim. Também com o presidente da câmara. São promessas, já temos o local, mas nem era necessário.

O que falta?

Eu não posso dar o meu trabalho e pagar mais as despesas para dar formação. Um aluno pode começar a dar resultado passados uns três ou quatro anos. Não se aprende assim, num ano, nem dois. Agora, eu, mesmo com muita força que tenha, e querer, não posso dar-me ao luxo de estar a pagar a segurança social, seguros, e essas coisas todas. Dando o meu trabalho de graça, sem remuneração, acho que já é o suficiente.

Vive só da moda?

Eu construí este prédio, mas não vivo só disto. Também vivo de empreendimentos hoteleiros. Faz parte! Sempre aprendi, em Paris, com os homens de negócios que conheci que diziam sempre que deve-se ter duas situações. Quando uma não funciona, ter a outra que ajuda. E é o meu caso. Tirando a pandemia, com os funcionários em casa, e a pagar a 100 por cento, se eu não tivesse uma boa economia na minha empresa, seria impossível.

Ainda se lembra do primeiro fato que fez na vida?

Sempre! Isso nunca mais se esquece! Foi para um irmão de um amigo meu que ia casar-se. Ele fez-me a proposta de fazer o fato para o irmão. Foi o primeiro fato. Ia fazer 14 anos. Foi pouco tempo antes de ir para Paris.

A sua mãe ajudou a coser esse fato?

Não, mas estava atenta a certas coisas. Mas eu é que o fiz a 100 por cento. E já fazia antes calças e camisas para os meus amigos da escola.