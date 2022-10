​Ainda há "traumatizados" com "A Sibila" que não leem Agustina, admite a filha da autora

Talvez nessa companhia espiritual, Agustina tenha escrito alguns dos textos inéditos que poderão vir a ser publicados neste ano em que se assinala o centenário da autora.

“Há muita coisa dispersa. Pensamento, reflexões, cartas que foram escritas e não foram enviadas. Há muita coisa”, explica Mónica Baldaque.

“No fim do ano do centenário gostaria e estou a pensar poder ter tempo e compilar uma série de textos autobiográficos para fazer um segundo volume do ‘Chapéu das Fitas a Voar’ que é um livro autobiográfico. Acho que isso poderá ser muito interessante e revelador de todo o percurso de Agustina”, indica.

O centenário desdobra-se num conjunto de iniciativas pensadas e preparadas por várias autarquias que se juntaram a universidades, à Direção-Geral de Cultura do Norte, à Fundação de Serralves e a entidades de turismo para promover, ao longo do ano, exposições, passeios, filmes e reedições de livros.