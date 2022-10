Graça Morais lamenta que o Estado não lhe compre obras há mais de 30 anos

Estamos rodeadas dos seus quadros. Vejo alguns trabalhos a preto e branco, mas também desenhos a pastel, com muita cor. Como é que é feita na sua cabeça, ou no seu coração, esta decisão de materiais para cada trabalho?

Isso é uma boa pergunta, porque às vezes penso que vou fazer uma série só com carvão. Mas rapidamente vou tendo necessidade de experimentar outros materiais. Então, passo para a pintura acrílica ou para o sépia, ou tinta da China. Não consigo programar.

O que acho interessante quando estou no atelier é esse lado da surpresa que eu própria ganho ao fazer certos trabalhos. Enquanto sou surpreendida, estou muito entusiasmada a pintar. Quando deixo de estar surpreendida, paro, e às vezes até estou um ou dois dias sem pintar, e viro-me mais para a leitura. Há sempre livros que eu preciso de ler, ou vou ver um filme, porque aqui em Lisboa tem sempre muito bom cinema, ou vou simplesmente passear na rua.

A pintura não é programada?

Essa necessidade, "agora vou pintar", não consigo planear a minha vida dessa maneira. Tenho agora uma tela enorme para começar e ainda não comecei e, ao contrário, estou a fazer pequenos desenhos. Ainda não consegui enfrentar essa tela. Não depende só da minha vontade.

É assim que vê a tela, é um "enfrentar"?

É sempre o enfrentar o desconhecido. Isso é que é fascinante na arte. A própria obra vai-se fazendo sozinha, mas faz-se sozinha, porque primeiro tive muitas horas de trabalho. Eu chamo a isso trabalho, porque se eu não tiver essas horas de insistência e persistência e aquele encontro que nós temos connosco, em qualquer trabalho que se faça com vontade, que saia bem, e não é preciso ser artista, pode ser outro trabalho qualquer, há um momento em que nós sentimos que há um encontro total entre nós e o mundo e que esse encontro se faz através, no meu caso, através da pintura.

Temos nesta altura o orçamento da Cultura. Foi anunciado um aumento de verbas, nomeadamente para o investimento em arte. Sente que a política cultural tem dado espaço aos artistas, como a Graça Morais?

Eu tenho a maior simpatia, e gosto muito deste ministro da Cultura e tenho esperança que ele vá conseguir mudar, porque a situação não tem sido boa nos últimos anos. Nós sabemos que os museus do Estado estão com dificuldades enormes e a maior parte dos artistas não têm apoios do Estado.

Eu nunca fui a favor da dependência do subsídio. Nunca fui, nem nunca tive nenhum subsídio do Estado, mas fui sempre a favor de que o Estado deve comprar obras aos artistas, facilitar o acesso a ateliês, sobretudo quando a pessoa não vende nada no princípio. É dificílimo arranjar espaço para trabalhar e nem sempre se consegue um quarto na nossa casa, onde uma pessoa consiga ter o espaço de liberdade para criar e mesmo o espaço que precisa.

Como é o seu caso?

Não tem sido fácil. Por exemplo, no meu caso, desde 1990 que o Estado não me compra nem um desenho, nem uma pintura. Eu lamento muito, porque há desenhos e séries muito boas que acabam por ser compradas por particulares e esses quadros ficam fechados na casa deles, em vez de estarem num museu. Eu até preferia fazer um preço mais baixo ao Estado, e que essas obras ficassem à disposição de um público muito mais vasto, que visita os museus.

Acho que esta política está muito longe de ser o ideal. Era bom que o ministro das Finanças olhasse para a Cultura com a importância que realmente tem. [Olhasse] para a alta cultura, porque hoje chama-se cultura a tudo, e há coisas que têm a ver com a cultura, com a memória de um país, mas esta cultura viva da música, do cinema, do teatro, da dança, da arte, a pintura, a escultura e as intervenções diversas, estão longe de ter o apoio que deviam ter, no sentido de estimular os artistas para organizar grandes exposições.

Toda a vida, eu fui mais apoiada pela Gulbenkian do que pelo Estado. A Gulbenkian sempre teve um olhar atento à minha obra. A minha primeira exposição no Museu de Arte Moderna de São Paulo e no Rio de Janeiro foi a Fundação Gulbenkian, que apoiou. E eu sei que é sempre uma instituição extraordinária, que tem tido sempre o papel de um grande ministério da Cultura, que ultrapassa esse lado político, que também é importante.

Eu sou contra a arte que seja protegida por qualquer força política, porque essa arte pode degenerar em qualquer coisa que nós não achamos bem.