Cartas entre brasileiros alertam que “a democracia brasileira está ameaçada”

Jamil Chade nasceu em São Paulo, vive hoje na Suíça e foi eleito duas vezes o melhor correspondente brasileiro no exterior. Do seu computador saíram as cartas que trocou com Juliana Monteiro, jornalista nascida em Brasília que vive em Roma. O resultado está no livro “Ao Brasil, com Amor” (Ed. Autêntica) que é lançado dia 12 no Festival Literário Internacional Fólio, em Óbidos.

Em entrevista à Renascença, a partir do seu escritório na sede da ONU em Genebra, Jamil Chade fala sobre o olhar de fora que este livro lança sobre o Brasil. É um tom de apreensão o que une os dois jornalistas.

Segundo Chade, o olhar “não pretende ser diferente de dois brasileiros que estão no Brasil”, contudo, ver de fora faz com que constatem que não normalizam, o que classifica como “alguns dos crimes que a sociedade brasileira tem enfrentado nos últimos anos”.

Nesta troca de cartas, e perante um Brasil fraturado no caminho para a segunda volta das eleições presidenciais, estes dois brasileiros lançam um apelo à reconciliação da sociedade.

“No fundo, o livro é um apelo à indignação para que haja algum tipo de resposta da sociedade no sentido de, em primeiro lugar, rejeitar a normalização, mas por outro, olhar para o futuro com algum tipo de projeto de reconstrução, de rejeição ao ódio”, explica Jamil Chade.

Para este colaborador de órgãos de comunicação social como o The Guardian, El Pais, BBC ou CNN é relevante não responder ao “ódio com mais ódio”. “Não vamos conseguir abafar essa crise com os mesmos instrumentos daqueles que estão levando o país a essa crise. A resposta precisa de vir com mais democracia, mais direitos e uma espécie de reconciliação”, defende Chade.