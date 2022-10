Escritor ucraniano escreve sobre os que ficaram em casa, "os esquecidos" da guerra

Nasceu em São Petersburgo na Rússia, mas vive em Kiev. Escreve em russo, mas assume-se como um autor ucraniano. Andrei Kurkov acaba de lançar em Portugal a obra “Abelhas Cinzentas” (ed. Porto Editora), um livro passado no Donbass e que conta a vida dos “abandonados”, de quem não fugiu à guerra na Ucrânia e vive sem eletricidade, gás ou alimentos. A história retrata um apicultor que, no meio da guerra, procura a paz para criar as suas abelhas. Conta-nos que “muitas vezes as pessoas escolhem o medo de ficar em casa. O desconhecido parece-lhes mais perigoso”.

Desde o início da ofensiva russa, o escritor vive pelo mundo a falar sobre a Ucrânia e a angariar ajuda para os refugiados. Sente que é seu “dever” falar da guerra. Sobre um eventual ataque nuclear lançado por Moscovo admite que é uma possibilidade real, Kurkov considera, no entanto, “inimaginável o uso de armas nucleares no século XXI”.

Em entrevista à Renascença, o autor lembra que os soldados russos não estão motivos e que os referendos que considera “falsos” poderão ser reversíveis. Já sobre Vladimir Putin acusa o presidente russo de não respeitar a lei internacional.

Escreve em "Abelhas Cinzentas" a frase: “Se fugirmos ao ritmo da vida, pode levar dias, ou até semanas, para voltarmos à rotina do costume”. Como está a ser a sua rotina desde que a guerra começou em fevereiro?

A minha rotina mais parece um "Road Movie". Tenho viajado muito na Europa, mas também pelos Estados Unidos a falar sobre a Ucrânia e a guerra, desde o início de março. Primeiro tivemos de fugir de Kiev. No segundo dia da guerra, eu e a minha mulher viajamos para uma aldeia a 90 quilómetros e depois fomos para Lviv, na zona oeste da Ucrânia onde estavam os nossos filhos com os seus amigos. Depois seguimos para as montanhas, na fronteira com a Eslováquia e a Hungria.

Acabamos por ficar por ficar ali. Uma senhora que não conhecíamos deu-nos a chave do seu apartamento e ela mudou-se para a casa da filha. Nós ficamos naquele apartamento durante 5 meses. E eu ia viajando de forma regular, atravessava a fronteira para o aeroporto mais próximo na Eslováquia, ou na Roménia, e viajava, primeiro para angariar dinheiro para os refugiados ucranianos, e depois só para falar sobre a Ucrânia. Desde então, continuo na estrada (risos).

Conta em “Abelhas Cinzentas” a história de Sergeyich, ele vive numa das zonas cinzentas, entre a Ucrânia e Donetsk. O que são essas zonas cinzentas?

As zonas cinzentas são campos minados. São zonas onde as pessoas não sabem se vão sobreviver. Mas há pessoas que decidem ficar nas suas aldeias, apesar da guerra ir ao seu encontro. Claro que muitas vezes, são pessoas que estão preparadas para morrer, mas esperam sobreviver. As zonas cinzentas têm sempre o mesmo comprimento do que a linha da frente.

Na Ucrânia, antes de 24 de fevereiro, a linha da frente tinha 430 quilómetros de comprimento, e as zonas cinzentas tinham a mesma dimensão, mas em alguns casos tinham 30 metros de largura, outras vezes tinham alguns quilómetros. Havia várias aldeias que ficaram no meio, sem eletricidade, gás, lojas, correio, polícia, farmácia ou qualquer ajuda. As pessoas tentavam sobreviver. Claro que havia aldeias que estavam completamente abandonadas. E havia outras mais habitadas. Às vezes, os voluntários levavam ajuda, alimentos e medicamentos. A questão é que por vezes, havia disparos de artilharia acidentais que destruíam casas e matavam pessoas.

Quis dar voz a essas pessoas?

Eu decidi escrever este romance porque em 2017 já tínhamos 200 livros sobre a guerra no Donbass, mas todos os livros eram sobre o conflito, sobre soldados e inimigos. Ninguém escrevia sobre os seres humanos que decidiram ficar em casa, que foram abandonados e esquecidos. Por isso decidi dar-lhes voz.

Sergeyich é apicultor e durante a guerra ele sente uma responsabilidade com as suas abelhas, é o que o mantém ligado à vida. As abelhas são uma metáfora da vida no meio da guerra?

No romance há apenas dois habitantes que ficam na aldeia, o Sergeyich e o Pashka. O Pashka é o seu inimigo desde infância. Eles nunca falaram antes da guerra, mas agora só sobram eles, por isso têm de lidar um com outro. Sergeyich é um apicultor, está reformado, era mineiro e resolveu começar a criar abelhas na reforma. Ele tinha uma mulher e uma filha que o deixaram. As abelhas tornam-se a sua família. Ele é um homem pós-soviético, não é formado, mas percebe o que é bom e mau, tem alguns princípios morais cristãos, é uma pessoa normal, como a maioria dos habitantes de Donbass.

Até que a guerra começa…

Quando a guerra começa, ele não percebe a razão. Por isso nesta guerra, ele defende as suas abelhas. Ele quer manter a salvo as suas colmeias, com seis famílias de abelhas.

As abelhas são importantes para ele, também porque ele é um bocado nostálgico sobre a vida soviética e pensa que as abelhas são as únicas criaturas vivas que conseguiram criar uma sociedade comunista. Elas vivem juntas, trabalham juntam e produzem mel. O mel é lhes retirado, sem que sejam pagas, mas não se queixam. Continuam a trabalhar, tal como os mineiros no Donbass, ou os trabalhadores que ainda continuam no Donbass. Nesse sentido, as abelhas não são só um símbolo de uma importância ecológica, mas são também um símbolo de harmonia de uma vida em comunidade.

Fui três vezes à zona da guerra no Donbass, desde 2015 (...) as pessoas não reagiam às explosões que aconteciam a cinco quilómetros

Sergeyich tem, como escreve, uma existência “pacifica e inofensiva”. São as abelhas que o fazem sobreviver. Ele acaba por fazer uma viagem porque quer encontrar um ambiente de paz para as abelhas.

Sim, ele depende das abelhas. O mel que elas produzem é a sua moeda. Ele paga tudo com mel. Decide por isso, organizar uma espécie de férias para as suas abelhas, longe da linha da frente, das explosões. Então ele leva o seu carro velho, com um atrelado para as colmeias e tem de atravessar os vários postos de controle dos separatistas. Em todo o lado, ele paga tudo com mel, por isso, para ele as abelhas são a sua vida.

Descreve a certa altura no livro a “apatia”, fala de como a guerra se torna "norma". Aconteceu no Donbass, mas continua a acontecer agora?

É uma coisa muito estranha, nunca pensei sobre isso até a guerra começar. Fui três vezes à zona da guerra no Donbass, desde 2015. Uma vez viajei até à fronteira com a Rússia, em Severodonetsk, e vi como as pessoas que viviam ao lado da gelada linha da frente, não reagiam às explosões que aconteciam a 5 quilómetros. Se a explosão parecesse mais próximo, eles preocupavam-se, caso contrário não. Nem percebiam que tipo de explosão era, se era um tanque, um canhão, ou outra coisa. Eu fiquei surpreendido, porque ficavam tranquilos. Parecia que fazia parte da realidade, as pessoas adaptam-se às circunstâncias. Se não se consegue adaptar, foge, torna-se um refugiado. Os que ficam, apenas aceitam.