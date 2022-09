Vai no Batalha! Histórico cinema do Porto regressa aos filmes a 9 de dezembro

Para tamanha diversidade de iniciativas, o Batalha Centro de Cinema conta com duas salas de cinema - a sala 1, com 341 assentos, e a sala-filme, com capacidade para 134 pessoas -, cafetaria e bar, livraria, biblioteca e filmoteca.

Entre as várias iniciativas, a sala de cinema contará com quatro ciclos temáticos entre dezembro e julho, desde a ficção científica à introspeção do ser humano. Haverá também sessões dedicadas à filmografia de cineastas em particular, como os portugueses André Gil Mata e Luísa Homem.