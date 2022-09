"Cerca de 90% das pessoas têm picos de glicose diariamente e sofrem as consequências"

A saúde mental é, cada vez mais, uma grande preocupação. Existem testemunhos que, através das suas dicas, dizem ter passado a conseguir controlar situações como ansiedade ou depressão. Ter atenção aos níveis de glicose tem impacto no nosso bem-estar psicológico?

A comida que ingerimos tem um grande impacto no nosso cérebro. A partir de estudos científicos, sabemos que, quantos mais picos de glicose tivermos, maiores serão os sintomas de ansiedade e depressão. O impacto é quase imediato: ficamos mais irritadiços, com vontade de nos chatearmos. A ligação é maior do que pensamos! Recebo mensagens diárias de pessoas a partilhar que desde que começaram a utilizar os meus truques, sentem-se pessoas mais felizes e com mais controlo das suas emoções.

Na sua opinião, existe algum "falso" conselho que seja dado na área da alimentação saudável, e na indústria alimentar em geral?

Sim, existem muitos. Um exemplo é que o pequeno-almoço tem de ter açúcar, para que tenhamos energia. Uma das dicas que partilho no meu livro é sobre o pequeno-almoço. É nesta altura que não se deve comer açúcar, senão o resto do dia vai ser uma montanha-russa de glicose.

Se fizermos a troca do açúcar dos cereais, por exemplo, e comermos proteína na primeira refeição do dia, iremos sentir-nos muito melhor. Quando as pessoas que sempre comeram açúcar ao pequeno-almoço fazem esta troca, é como se estivessem a pisar o outro lado do espelho. Foi o que eu e muitos outros sentimos. Nem sabemos o quão bem nos podemos sentir com uma troca tão simples como esta.

Que recomendação pode deixar aos nossos leitores?



Se sofre diariamente de problemas físicos, se sente que a sua energia não está onde deveria estar, se não se sente bem, quero alertar que estes sintomas são, na realidade, o seu corpo a tentar dizer-lhe algo. Imagine uma pequena voz a dizer: "Ei! Há picos de glicose a acontecer, ajuda-nos a corrigi-los, por favor!". E quando aprender a equilibrar os seus níveis de glicose, notará que estes sintomas desaparecem à medida que o seu corpo volta a estar em equilíbrio. Esta é a mensagem principal. Os sintomas são mensagens e há algo que pode fazer. Nunca é tarde demais para tomarmos conta de nós.