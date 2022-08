Taylor Swift domina prémios MTV VMA. Lil Nas X e Harry Styles conquistam três cada

A cantora Taylor Swift impôs-se nos MTV Video Music Awards, com "All Too Well" a ganhar o prémio de melhor vídeo musical do ano, bem como melhor vídeo de longo formato e melhor direção.

Os prémios deste ano, numa cerimónia realizada em Newark, New Jersey, foram divididos uniformemente, com três estatuetas para Lil Nas X e Jack Harlow pela sua versão da canção "Industry Baby", e três para Harry Styles.