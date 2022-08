Paredes de Coura abre com Lemon Lovers debaixo de chuva ininterrupta

Com a chuva sempre presente, a música voltou a soar, às 14h00 de terça-feira, no palco principal do festival de Paredes de Coura, no Alto Minho, dois anos depois de uma paragem forçada por causa da pandemia da Covid-19.

Os The Lemon Lovers foram a primeira banda a subir ao palco principal da 28.ª edição do Paredes de Coura, mas o "Couraíso", como muitos gostam de lhe chamar, esteve debaixo de chuva ininterrupta, levando os festivaleiros a entrar no recinto munidos de impermeáveis com capuzes.

"É definitivamente um Couraíso! Estejam 30 graus com sol, ou 15 graus e a chover torrencialmente é sempre um Couraíso", considerou Teresa Valério, natural de Lamego, que está no seu oitavo Paredes de Coura.

Teresa recorda ter apanhado chuva noutras edições, mas assume que nada "para um campista".

Sobre a paragem de dois anos de Paredes de Coura por causa da pandemia, Teresa Valério disse que foi uma "pausa complicada" e acredita que todos estão "a precisar deste retorno".

"Sem dúvida que esta edição vai ter um sabor especial", disse, satisfeita por ver o festival "evoluir" na oferta de melhores condições para os festivaleiros e campistas, e ansiosa para ver L"Imperatrice e Pixies, e para descobrir novas bandas.

Por seu lado, Rita Tavares é uma estreante no Paredes de Coura e considera a chuva "fixe".

"Para estrear, é fixe e cumpre-se a tradição com uma chuvinha no Paredes de Coura. É o meu primeiro Paredes de Coura, mas acho que está a ser boa esta primeira sensação", confessa, olhando para o amigo João Oliveira, que concorda.