“Requinte e sofisticação”, as gravações de Amália no Japão editadas em disco

A Amália acabou por passar a ir várias vezes ao Japão?



Sim, ela depois volta variadíssimos anos. Ela cantou no Japão até quase ao final da carreira. Amália cantou a última vez em 1994, e no ano anterior, fez ainda uma turné no Japão. Esse contacto em palco mostra como o Japão ficou completamente rendido a Amália. Começaram a fazer edições, na altura em LP, mais tarde, o primeiro CD que a Amália tem é no Japão. Depois o Laserdisc que era um antecedente do DVD, que era um disco grande, como um LP, mas já era digital e com imagem, a Amália também teve dois editados no Japão. Teve imensas cassetes vídeo, aquelas coisas todas.

Há um mercado muito grande no Japão. Nas casas que vendiam discos, no meio da música do mundo, depois havia uma parte que era só a Amália. Ela não era mais uma do mundo da World Music, como se diz agora. Era uma vedeta em si e, portanto, teve um contacto muito grande com o Japão.

Sendo um país, uma cultura e uma língua tão diferente, como é que se explica esta paixão dos japoneses pela Amália. Ela abriu portas para outros fadistas?

A música não tem fronteiras. A música quando é feita desta forma, acho que é muito difícil não ficar sensível a este este nível de execução musical. Ela abriu fronteiras para outros, mais tarde, porque a identificaram também com o Fado. Mas acho que nunca mais se repetiu este nível de vedetismo, no bom sentido, e de ligação a uma pessoa como foi com a Amália.

Os temas que agora são divulgados estavam em algum arquivo no Japão, ou pertenciam ao espólio da Valentim de Carvalho?

Isto são duas bobinas que foram gravadas pela Odeon, que era o nome da EMI japonesa na altura, mas que foram logo enviadas para Portugal e que estão no arquivo da Valentim de Carvalho.

Há algum tema inédito?

É muito engraçado, porque aqui temos a única gravação da Amália do "É Noite na Mouraria" que é um fado que era da sua irmã, da Celeste Rodrigues, e que Amália nunca gravou em estúdio e que canta aqui neste espetáculo. Eu acho que neste tempo, não só a Amália, como todos os fadistas eram muito ciosos do seu repertório e, portanto, era muito, muito, muito raro alguém cantar reportório de outras pessoas.

É famoso, por exemplo, a Maria Teresa de Noronha, pediu autorização a Hermínia Silva para gravar "A Rosa Enjeitada", que tinha sido criada pela Hermínia Silva. Portanto, havia muito essa noção de reportório, o que era muito bom, porque se criou muito reportório graças a isso.

Hoje isso não acontece?

Às vezes penso que é pena, hoje em dia, as pessoas, com a nossa poesia tão rica e com o número infindável que temos de fados tradicionais, não criarem novo repertório. Estar sempre a tentar recriar todos os sucessos da Amália que já foram gravados de uma maneira inultrapassável e não deixar repertório. Eu acho que estas gerações do tempo da Amália realmente são, entre outras coisas, excecionais no que fizeram ao Fado ao deixar um corpo de reportório realmente imenso, e isso é muito bom.

Claro que Amália ainda criou mais, porque depois não só no Fado como depois teve a sorte e a oportunidade de ter grandes compositores, não só portugueses como internacionais, a compor para ela, e portanto, também no domínio da canção, Amália criou um repertório imenso, mas portanto, voltando ao caso deste fado que ela canta da irmã Celeste, é uma raridade nesse sentido. A Amália cantou isto ao vivo, mas é um fado que nunca gravou.