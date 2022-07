Bolsonaro “tem ações criminosas contra a natureza e indígenas”, denuncia artista portuguesa Gabriela Albergaria

“Faz com que a pessoa se interrogue e passe para o nível da consciência e da ética”, conta-nos a artista que desde então passou a usar outros materiais e técnicas “menos agressivas” para com a natureza no seu trabalho.

No chão da exposição, há uma peça que se impõe. “É uma árvore que morreu de pé”, indica Gabriela Albergaria que depois trabalhou esse tronco, cortando-o em fatias e dando-lhes a forma de um cubo. Ao lado, um ramo de uma árvore cuja extremidade termina com um rolo de papel, falando da dependência que o homem tem da natureza, e em particular das árvores.

“Trabalho cada vez mais com materiais orgânicos, passou a ser importante estudar técnicas mais vernaculares de construção, sempre no sentido de não ser agressivo”, explica-nos a artista que sublinha que este grito de alerta “parte do Brasil, mas o seu interesse é mundial”.

Há muito que a artista que vive fora de Portugal, e que agora reside em Bruxelas, tem uma relação com o Brasil. Na sua opinião, esta exposição é “contra a política de proteção da natureza de Jair Bolsonaro que não é proteção nenhuma”.

Gabriela Albergaria que diz que “não vale tudo”, fala em desrespeito dos direitos dos povos indígenas e lembra que “não há qualquer estudo de recuperação da floresta” e que “a extração torna-se criminosa”. Sublinhando o tempo que leva a recuperação, a artista lembra que a extração “leva apenas dois dias”.

Perante este grito de alerta da necessidade urgente de preservar que está na exposição cujo título completo é “Para onde agora? Where to now? Aller oú maintenant?” a artista conhecedora da realidade brasileira sente que hoje “as pessoas juntaram-se de uma maneira que não se juntavam antes, com uma consciência política que não havia há 10 anos”. As eleições presidências que têm bipolarizado a vida política brasileira são daqui a três meses.