​Câmara Brasileira do Livro espera 600 mil visitantes na Bienal de São Paulo

Depois de uma interrupção de 4 anos, com a pandemia pelo meio, o público regressou em massa à Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Organizada pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), a feira espera este ano alcançar os 600 mil visitantes. Portugal que é este ano o país convidado da bienal.



Em entrevista à Renascença, o presidente da CBL confirma que na pandemia os brasileiros “começaram a ler mais”. Por ano, indica Vitor Tavares, no Brasil, são produzidos “cerca de 400 milhões de exemplares”, e desses “40% são vendidos nas livrarias físicas”.

Mas o setor do livro passou por uma crise nos últimos anos no Brasil, não só pelas crises económica e política, explica o responsável da CBL, mas também devido à “concorrência agressiva das vendas pela internet”.

Sobre a presença de Portugal na Bienal de São Paulo, Vitor Tavares mostra-se muito satisfeito e, usa uma palavra tupi quando lhe perguntamos pelos seus autores portugueses preferidos. O presidente da CBL refere-se ao seu “xará” (aquele que tem o mesmo nome) Gonçalo M. Tavares, mas também a José Saramago e Valter Hugo Mãe.

Que expetativa tem em relação a esta edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Vemos os corredores da feira e os espaços das livrarias e editoras cheios, com filas para pagar. Há muito publico jovem. Era um regresso muito aguardado?

Foram 4 anos que passaram. A 26ª edição só acontece agora, por causa da pandemia. A expetativa é enorme. Eu tenho 40 anos de mercado editorial livreiro, nunca tinha acontecido esse volume de gente. Esperamos receber mais de 600 mil pessoas. Uma coisa interessante é que, com todas as dificuldades no Brasil, a gente sempre se reinventa, somos resilientes e a literatura provoca isso. Há muitas crianças e jovens, é uma alegria, parecem um bando de passarinhos. Como profissional do setor me sinto com a missão cumprida.

Mas o setor do livro em todo o mundo, e imagino que o Brasil não tenha sido exceção sofreu um grande impacto com a pandemia. Como está o setor editorial e livreiro?

Desde 2015 passamos por um problema muito sério na venda por grosso. Foi a crise política, o impeachment de presidente, a quebra do rendimento da população brasileira, tudo isso influenciou. Outra coisa que atrapalhou muito as grandes livrarias foi a concorrência agressiva das vendas pela internet. O mesmo livro que uma livraria compra com um desconto de 50%, encontra vendendo na internet com 50% e prejudicando diretamente as livrarias.

Essas livrarias sofreram muito. As duas grandes redes que para nós eram um orgulho, a Livraria Cultura e a Saraiva fecharam mais de 150 livrarias. Aí o mercado foi se recuperando, percebemos que em 2019 já havia uma recuperação. Foi também uma recuperação na produção literária. Produzimos cerca de 400 milhões de exemplares de livros por ano, no Brasil, 40% dos quais são vendidos nas livrarias físicas.

A pandemia trocou as voltas a essa recuperação?

Foi uma ducha de água fria! Parou tudo. Teve livrarias que fecharam mais de 120 dias. As maiores ainda se mantiveram e porque tinham poder tecnológico, começaram a vender pela internet. Mas as menores fecharam, muitas ficaram desativadas. Pararam de trabalhar.

Uma coisa que percebemos na pandemia, é que o brasileiro começou a ler mais. A gente achou que ia ficar 15 dias em casa, recluso. Mas foi 15, mais 15, mais 15. E começaram a ler mais. Começou-se a vender muitos livros pela internet. Teve um aumento de 300 a 400% em relação ao mesmo período no último ano. O e-book também aumentou, mas foram os livros impressos que mais aumentou.