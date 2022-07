Inauguração da Bienal do Livro de São Paulo com gritos “Fora Bolsonaro"

Sobre o Acordo Ortográfico, Marcelo assumiu: “É o que é, se há pequenos retoques a fazer, porque a prática mostrou que eram lógicos, que se faça cientificamente”. Contudo, o presidente alertou que “o todo foi tão difícil de atingir, e já há uma grande edição que não vale a pena manter uma querela quando a edição é tão difícil nestes dias”.

“O problema do cambio é um drama entre Portugal e o Brasil” enumerou o presidente como outra questão premente. “Em tempos Portugal conhecia autores brasileiros com 2 ou anos de atraso”, apontou. Rebelo de Sousa levantou também a questão do “problema do depósito legal”, mas referiu que “não há depósito legal para bibliotecas para países luso-falantes”.

“Talvez seja possível, ao menos nas principais bibliotecas publicas de Estados que usam o português receberem obras que são editadas em Portugal e no Brasil”, deixou como sugestão o chefe de Estado de Portugal.

Marcelo arrancou as palmas do público quando falou da importância do valor da cultura “que permite a liberdade de expressão”. Bem como no momento em que explicou à plateia que criou no Palácio de Belém uma Festa do Livro.

Quanto à Bienal do Livro de São Paulo, Marcelo prevê que seja um sucesso de público, depois de “dois anos congelados” com a pandemia. “Recuperar o tempo perdido na leitura de livros, no fomento do livro, é essa a nossa tarefa, também em Portugal”, sublinhou o presidente.

Num discurso que tocou vários pontos, Marcelo Rebelo de Sousa falou também da dimensão da língua portuguesa. “Portugal gosta de vir aqui, porque sabe que se a língua portuguesa é importante no mundo, é porque há muitos outros países falantes que têm maior projeção no mundo”. “O Brasil é uma potência, porque é uma potência cultural. Também o é noutros domínios, mas prefiro falar da potência cultural imparável”, disse Marcelo.

Com o filho sentado na plateia do SESC São Paulo, e com uma neta brasileira, o presidente que ainda não recebeu oficialmente a confirmação do cancelamento do encontro com Jair Bolsonaro, deixou um apelo ao voto. Evocando as suas sucessivas vindas ao Brasil, Marcelo considerou “imparável” a força de um povo com cultura.

“São os povos que escrevem a História. É evidente que os líderes são importantes, mas são os povos que escrevem. Em Portugal, na Ditadura, quanto o povo decidiu rejeitar o que havia, votou emigrando, partindo para a Europa e para o mundo. Partiu um milhão, dos 10 milhões. Os povos têm esse papel fundamental. Os povos com cultura são mais pátria e mais fortes”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa

O presidente que terminou com vivas ao livro e à liberdade de expressão, disse que os livros são uma paixão da sua vida e que para si, será um dia mais importante ser recordado como “apaixonado pelo livro e por ter sido professor” do que por ter tido cargos políticos.