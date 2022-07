Portugal e Brasil em diálogo na Bienal do Livro de São Paulo

Os autores vão participar em debates no Pavilhão, em torno de temáticas?

A maneira como eu concebi a programação teve a ver com a ideia de conversa, de diálogo entre Portugal e Brasil. Cada autor vai estar a conversar nas mesas do Pavilhão de Portugal com outros autores brasileiros. Isto porque, permite ter uma conversa em que as duas literaturas se possam conhecer melhor e traz às conversas novas perspetivas de leitura de obras. É a possibilidade de trazer novas inquietações, perguntas, questões a debate.

Nesse sentido como trabalhou a frase de Valter Hugo Mãe para gerar essas inquietações?

A ideia de urgência que está na frase de Valter Hugo Mãe, é muito simbólica, não só no Brasil, mas também neste momento no mundo. Estamos num mundo cheio de urgências. O Brasil vive e experiência vários tipos de urgências. É um ano de eleições, é um ano com várias preocupações a nível de pobreza. Uma estatística recente indica que 33 milhões de brasileiros estão neste momento a passar fome. Há a questão da Amazónia, do ambiente, a questão indígena, da raça, LGBT, são tudo temas que são muito falados neste momento, e que passam para a agenda literária. A agenda política marca necessariamente a agenda literária.

Como é que isso pode conversar com as outras urgências mais globais? Talvez a literatura portuguesa reflita de outra maneira. Então, são estes diálogos que eu gostava que fossem possíveis, até porque, sublinhando mais uma vez, é uma bienal de grande público, as pessoas que vão estar a assistir têm de se sentir incluídas na conversa, e este lado de serem brasileiros sobretudo a fazerem mediações de quase todas as conversas, traz perguntas novas para os autores portugueses.

Há autores portugueses que são novidade para os brasileiros.

Há alguns que não vêm tanto ao Brasil, há outros que têm uma relação muito próxima com o Brasil. O Valter Hugo Mãe é um deles, e, portanto, não se pode fingir que ele não é talvez o nome mais conhecido no Brasil entre quem está na comitiva, e mesmo de quem não está na comitiva. Esta frase dele tem também esse simbolismo.

O mais recente livro de Valter Hugo Mãe é todo sobre o Brasil.

Ele acaba de lançar um livro em que fala das "Doenças do Brasil". Acaba de sair aqui, e a maneira como isso pode ser interpretado pode levar a várias visões, incluindo a noção do lugar da fala, que é uma expressão de uma escritora ativista brasileira, a Djamila Ribeiro e que pode levar a conversas, sobre precisamente até que ponto é que a literatura pode imaginar, e se pode pôr no lugar do outro. É precisamente esta ideia do outro que começa por ser o arranque da Bienal, na primeira conversa com o Valter Hugo Mãe, a Lilia Schwarcz e o Daniel Munduruk.