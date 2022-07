Embaixada cultural desembarca em São Paulo para a Bienal do Livro

No ano em que o Brasil celebra os 200 anos da sua independência convidou Portugal para ser o convidado de honra da 26ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo. De 2 a 10 de julho, Portugal tem um pavilhão próprio bem no coração da feira que regressa este ano ao formato presencial, depois da paragem por causa da pandemia.

Numa altura em que no Brasil já se sente o nervoso miudinho das eleições presidenciais de outubro e quando as estatísticas indicam que 33 milhões de brasileiros, ou seja, mais de 15 por cento da população passa fome, Portugal leva como mote para a sua presença uma frase do escritor Valter Hugo Mãe que fala de “urgência”.

Na Expo Center Norte, onde vai decorrer a bienal, vão estar 21 escritores portugueses a participarem em dezenas de mesas de debate com autores brasileiros. “É Urgente Viver Encantado” é a frase mote para as conversas que além, dos autores portugueses vão também contar com a presença da moçambicana Paulina Chiziane – última vencedora do Prémio Camões – e Luís Cardoso, escritor timorense, vencedor do Prémio Oceanos.

Mas Portugal traz também a sua gastronomia com a presença dos chefs Vitor Sobral e André Magalhães e um conjunto de nove editores portugueses para encontros profissionais. Esta embaixada cultural portuguesa foi coordenada por um grupo interministerial que inclui o Instituto Camões, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, bem como o AICEP, Turismo de Portugal e a diplomacia portuguesa.