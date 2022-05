​Folhas diferentes, difíceis de ler, com notas marginais. Descoberto manuscrito do padre António Vieira

Questionado sobre os detalhes deste achado, Arnaldo Espírito Santo conta que em 2019, quando a investigadora Ana Travassos Valdez esteve em Roma para um congresso, “foi ao arquivo da Gregoriana e pediu uma ‘Clavis’ e, como o reitor da Gregoriana que é um português, o padre Nuno da Silva Gonçalves, viu-a, foi ao arquivo e trouxe-lhe os manuscritos” que segundo o investigador eram “esquisitos”.



“As páginas não eram todas do mesmo tamanho, as folhas desencontradas, uma confusão”, o que deixou a investigadora “muito perplexa” e com a suspeitas de que se poderia tratar do original de Vieira.

“Quando chegou, falou comigo, e veio-me perguntar se aquilo não seria o original. Eu disse-lhe que ela não estaria boa cabeça. Ela insistiu muito e fomos os dois a Roma e começamos a ver, a folhear e tirar notas”. Foi aí que se aperceberam que só poderia se tratar do original do missionário jesuíta.

Os investigadores estiveram três semanas seguidas enfiados na Biblioteca Gregoriana em Roma, a passar a pente fino o manuscrito.

Esse trabalho comparativo foi exaustivo, conta Arnaldo Espírito Santo, “desde as 9h00 até ao arquivo fechar”, especifica o investigador.

“Foi feito um estudo técnico. Foi desmontada a encadernação e foi recuperado o manuscrito que precisava de restauro. Estava em risco de se desfazer, muito seco, precisava de restauro. Uma análise de um laboratório com microscópios, análise de tintas e descobre-se que uma das folhas foi colada com farinha de mandioca, no Brasil. Não há mínima dúvidas, há elementos textuais e elementos técnicos de análise de pormenor que se trata mesmo do original do Padre António Vieira”

Não era só Pessoa. O padre António Vieira também tinha uma arca com manuscritos

Há mais de 300 anos que se desconhecia por onde andava o manuscrito desta obra que para Vieira era a sua derradeira e mais estimada empreitada de escrita.

“O padre António Vieira morreu ao princípio do dia 18 de julho de 1697, e, uns dias antes, no dia 13 escreveu uma carta muito pesaroso, a fazer um grande elogio de uma pessoa que trabalhava com ele na conclusão da ‘Clavis Prophetarum’”, relembra Arnaldo Espírito Santo.

Em entrevista à, o também presidente da Associação para o Desenvolvimento da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa recorda que Vieira “estava cego” quando morreu e que “logo passados três dias, os seus papéis foram metidos numa arca, tal como os papéis do Fernando Pessoa”.

“Os grandes homens têm sempre uma arca de coisas que nunca publicaram”, diz a rir Arnaldo Espírito Santos.

“Essa arca foi fechada com duas fechaduras, uma foi entregue ao reitor que era o provincial da Companhia de Jesus, na Baía, no Brasil, e a outra ao reitor do colégio com a precaução de que não se sabia muito bem o que lá estava, se haveria coisas controversas, perigosas doutrinalmente, como tinha acontecido com coisas que diziam respeito à "História do Futuro", ou à Carta Esperanças de Portugal, que era muito polémica e onde o Padre António Vieira defendia a separação de D. João IV, apoiado um pouco nas Trovas do Bandarra que ele considerava verdadeiras profecias”, conta o investigador.

A arca com os manuscritos do padre jesuíta que tinha sido condenado pela Inquisição, foi aberta em 1698. A intenção foi “fazer uma cópia da Clavis Prophetarum”, aponta Espírito Santo que acrescenta que “essa cópia é o atual manuscrito que se encontra na Biblioteca Casanatence, porque a cópia foi enviada para os dominicanos de Roma, para a Inquisição de Roma, para se fazer uma análise doutrinal da obra”.

“A 26 de julho de 1713, uma carta informa que a caixa foi aberta e enviada para Lisboa para o provincial de Portugal. O manuscrito original da obra foi entregue a um relator da Inquisição, o padre António Carlos Casnedi, um italiano que elaborou sobre o manuscrito um parecer muito pormenorizado, com a intenção de publicar a obra”, conta Arnaldo Espírito Santo.

Segundo o padre italiano, o manuscrito de Vieira era “uma obra maravilhosa, que não tem nada de errado doutrinalmente, mas que está um pouco confusa”. Foi a partir deste original com os “os papéis um bocado baralhados” que foram feitas as cópias conhecidas e estudadas até hoje.

“Depois de 1713, o manuscrito desapareceu”, refere o investigador que recorda que sempre quando é referida a obra é indicado que o seu “manuscrito estava perdido”. Sabe-se que a obra agora encontrada terá dado entrada na Universidade Gregoriana em 1949. “Não se sabe o resto do percurso dele. Sabe-se que deu entrada em 1949 no arquivo da Gregoriana”, explica o académico.

“Eu que trabalhei com a professora Margarida Vieira Mendes, que faleceu ainda não tinha sido publicada a edição que empreendemos os dois, e que saiu na Biblioteca Nacional, utilizou uma cópia deste original. Mas não o original”, recorda Arnaldo Espírito Santo.

O manuscrito agora achado é “difícil de ler”, explica o investigador. “Não era muito apetecível de consultar, porque estava muito desalinhado, tinha muitas notas marginais, e havia uma cópia muito limpinha e fácil de ler! E ninguém o consultou!”. Foi preciso um olhar novo para se vir a confirmar a descoberta que já está a agitar os meios académicos e os estudiosos da obra de Padre António Vieira.