Sabia que também há o Cão Serra da Estrela de pêlo curto?

“Tu és um bom cão, dá-me beijinhos”, diz carinhosamente, Suzette da Mota Veiga, enquanto afaga um dos três cães de pelo curto do Canil da Fonte Santa, criado em 1990, através de um protocolo entre várias entidades. O objetivo principal era defender e sublimar as características étnicas do cão Serra da Estrela e dos poucos (cerca de duas dezenas) dedicados à criação desta raça, nomeadamente os de pelo curto.

“Não é meu este canil, mas eu ajudo a cuidar”, revela à Renascença a criadora com 80 anos de idade, proprietária do outro canil existente em Manteigas, o Canil da Quinta de S. Fernando, com 15 cães.

“Sei que sou a mais antiga criadora desta raça, e talvez até das outras raças”, sublinha confiante, deixando um desabafo: “As pessoas deixaram de procurar o cão de pelo curto e é pena, só querem os de pelo comprido”.